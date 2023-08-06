Казахстанский пловец завоевал "бронзу" Универсиады
Фото: Instagram/mussin_adilbek
Казахстанский пловец Адильбек Мусин завоевал "бронзу" на XXXI Всемирной летней Универсиаде, сообщает Zakon.kz.
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На играх, проходящих в китайском Чэнду, казахстанец финишировал за 52,03 секунды на дистанции 100 метров баттерфляем.
Золотую и серебряную медали увезут домой польские спортсмены.
На данный момент в копилке Казахстана 20 медалей: две золотые, семь серебряных и одиннадцать бронзовых.
2 августа Адильбек Мусин начал выступление в Чэнду с дистанции 50 м баттерфляй. В том заплыве Адильбек преодолел дистанцию с результатом 23,70 сек. и занял 6 место.
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