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Казахстанский пловец завоевал "бронзу" Универсиады

Казахстанский пловец завоевал бронзу Универсиады Фото: Instagram/mussin_adilbek
Казахстанский пловец Адильбек Мусин завоевал "бронзу" на XXXI Всемирной летней Универсиаде, сообщает Zakon.kz.

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На играх, проходящих в китайском Чэнду, казахстанец финишировал за 52,03 секунды на дистанции 100 метров баттерфляем.

Золотую и серебряную медали увезут домой польские спортсмены.

На данный момент в копилке Казахстана 20 медалей: две золотые, семь серебряных и одиннадцать бронзовых.

2 августа Адильбек Мусин начал выступление в Чэнду с дистанции 50 м баттерфляй. В том заплыве Адильбек преодолел дистанцию с результатом 23,70 сек. и занял 6 место.

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