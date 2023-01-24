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Казахстанские легкоатлеты завоевали восемь медалей на престижном международном турнире

Легкая атлетика Турнир Астана Фото: Instagram/qazathletics
Астана впервые в своей истории приняла на своих легкоатлетических дорожках международный турнир серебряного уровня Astana Meeting World Indoor Tour. Хозяева соревнований пополнили свою копилку 8-ю медалями различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

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На высшую ступень пьедестала почета поднялись два представителя сборной Казахстана. В беге на 400 м. у женщин не было равных Элине Михиной, которая первенствовала с результатом 55,14 секунды. В женских соревнованиях в прыжках на высоту вся призовая тройка состоит из казахстанских спортсменок: "золото" у  Надежды Дубовицкой (1 м 93 см), "серебро" досталось Кристине Овчинниковой (1 м 89 см), бронзовую награду примерила Елизавета Матвеева (1 м 89 см).

Легкая атлетика МТ в Астане

Фото: Instagram/qazathletics

В мужском забеге на 400 метров второе место занял Андрей Соколов (46,74 сек). Также серебряными призерами астанинского турнира объявлены в беге на 60 м – Ольга Сафроновой (7,30 сек), и в прыжках в длину у женщин – Анастасия Рыпакова (5 м 89 см).

Легкая атлетика МТ в Астане

Фото: Instagram/qazathletics

Еще одна награда серебряного качества досталась казахстанцу Давиду Ефремову, который пересек финишную черту вторым в беге на 60 м. с барьерами. Он с результатом 7,62 сек. стал новым рекордсменом Казахстана.

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Куандык Шынасилов
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