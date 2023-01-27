"Снесите нас немедленно": истории жильцов аварийных домов в Алматы

В Алматы приняли пятилетнюю программу реконструкции ветхого жилья. До 2025 года планируется снести 1477 двухэтажных домов, которые были построены в период с 1930 по 1975 год. Корреспондент Zakon.kz выяснил у местных жителей, как власти решают проблему и сколько лет они ждут переезда.

Прогулку по Алматы мы решили начать не со старых двухэтажек, а с новых домов, которые построили на месте разваливающихся каркасно-камышитовых строений. На многих участках работы все еще продолжаются, но есть часть жильцов, которые уже переселились в новые квартиры. Мы решили узнать у алматинцев, насколько их устраивает новое жилье.

Стоит отметить, что наши герои разделились на два лагеря. Одних все устраивает и они не жалуются, а другие, наоборот, готовы ругаться с чиновниками и застройщиками.

Нравится – не нравится

Жильцы новостройки рассказывают: им повезло, что они видели строительство своего дома с самого основания, с котлована, и даже имели возможность контролировать весь процесс возведения многоэтажного строения.

Фото: Zakon.kz

"Лично я ждала, когда этот дом построят. У меня было там две комнаты, здесь я взяла с доплатой еще одну. У меня трое детей. Конечно, мы довольны. Живем тут год и претензий пока нет. Во-первых, здесь новые коммуникации, есть с чем сравнивать. Нашему старому дому было 60 лет, там уже и ремонт было делать бесполезно, прикоснешься к стене – и все сыпется. Пока мы не видели лучшего, нас все устраивает. Здесь очень тепло, из четырех батарей у меня в квартире две выключены, мы в сарафанах ходим зимой. Наконец-то у нас появилась горячая вода, теперь есть ванная комната. Мы не нарадуемся, счастливы, что живем в теплой и светлой квартире". Людмила Зеленцова, жительница новостройки на улице Кассина (Турксибский район)

Фото: Zakon.kz

Чуть позже мы встретили молодую женщину с ребенком, проживающую точно в таком же доме, – он расположен напротив в этом же дворе по ул. Кассина. По ее словам, многие из их дома ждут, когда новое жилье можно будет продать и переехать по возможности во "вторичку". На ее взгляд, в новостройках условия проживания намного хуже, чем в старых домах.

"Мы недовольны, нас многое не устраивает: зимой холодно, из окон сквозит со страшной силой, а там теплее было у нас. В нашем старом доме, каркасно-камышитовом, и комнаты больше были, в новом доме кухню и ванну увеличили, а другие комнаты за счет этого уменьшили. Сюда въехали, половину мебели пришлось продать, потому что она сюда не помещалась. Коммуналка опять-таки здесь выше". Жанна Рябинина, жительница новостройки на ул. Кассина

Обещанного долго ждут

Другим жильцам повезло намного меньше. Долгожданного сноса они ждут уже несколько лет, практически каждый год чиновники им грозят сносом, но его до сих пор нет. Таких строений на улице Шамиевой, что в Жетысуском районе, сейчас три. Делить жилплощадь местным жителям сейчас приходится с крысами, они давно облюбовали ветхое жилье.

Фото: Zakon.kz

Ирина Георгиевна рассказывает, что их три каркасно-камышитовых дома каким-то волшебным образом еще в 2015 году попали в список уже якобы снесенных. На деле в строениях продолжают жить 15 семей. Люди неоднократно писали властям, и даже приглашали их временно пожить вместе с ними и на себе ощутить все прелести аварийного дома.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Уже на протяжении 20 лет слышим, что нас снесут. Я живу тут с начала "нулевых", дому, наверное, лет 60 или больше лет, чем мне. Кажется, о нас благополучно забыли. С отоплением проблем нет. Топят у нас хорошо. Горячая вода есть, а вот крыша течет, полы гниют, в подъезде нет ремонта. Вот сколько живу здесь, столько и не было ремонта. Фасад разваливается, фундамент осел, мыши и крысы – это уже наши соседи. Газ нам так и не провели, потому что тогда это были для нас неподъемные суммы, поэтому мы до сих пор пользуемся баллонами. Мы тут и горели, и чего только не было Из года в год – одни обещания. Акимат был примерно год назад – тоже говорили, что снесут на следующий год, теперь обещают снести к 2025 году. Будем надеяться, потому что мы все мечтаем перебраться в новые дома. Ждем подрядчика. Лично я бы выбрала другой район для переезда, потому что у нас тут ничего нет – ни поликлиники, некуда сходить, три маленьких магазина стоят и одна аптека, и все. Тут дорого все, очень дорого. И автобус один, 20-ка, ходит редко, на остановках стоишь по часу". Ирина Мальцева

Традиционный вопрос, который мы задавали всем жильцам без исключения, как на приеме у доктора: "На что жалуетесь?" Почти все, как один, заявляли: "Ждем, когда нас снесут, сил уже нет!"

Фото: Zakon.kz

Несносные дома

Жители каркасно-камышитовых домов по пр. Сейфуллина, 134 "А" говорят, что таких аварийных "старушек" в округе сейчас насчитывается девять.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Также старожилы подметили, что те дома, которые стоят вдоль проспекта, более или менее приведены в порядок, а в тех, которые с дороги не видно, капитального ремонта ни фасада дома, ни подъездов не видели с самого дня основания. Как уверяют жители старенькой двухэтажки, дом – 1959 года постройки.

Фото: Zakon.kz

"Крыша протекает, никто нам ничего не ремонтирует, я свою половину крыши залатала за свой счет, чтобы соседей с первого этажа не затопить. Единственный плюс, что в квартире зимой тепло, летом – прохладно. А так, потолки обваливаются, штукатурка сыпется, провода оголенные. Тут замкнет, не дай бог, ничего не успеем сделать. У меня в квартире летом стена обвалилась, вот тоже своими силами восстанавливали, я же не могла ждать, когда она сама упадет. Теперь всем подъездом собираем деньги на капитальный ремонт дома, подъезда. Нас волнует только один вопрос: "Когда мы найдем инвестора?" В последний раз нам ответили, что нет инвестора, потому что якобы мы не подали заявку на снос, – время заявки вышло, надо было снова подавать, теперь снова ждать. Чего ждем, непонятно. Либо дом сам рухнет, либо все-таки дождемся сноса". Людмила Васильевна, жительница дома на пр. Сейфуллина, 134 "А"

Фото: Zakon.kz

Людмила Васильевна жалуется, что к их домам пожарная машина проехать не сможет, потому что все проезды между домами узкие и повсюду припаркованы машины.

"Если "скорая" еще как-то протиснется, то машина погабаритнее уже не пройдет. Вот, пожар был не так давно, гидрант тащили с соседней улицы, это же не дело".

Люди здешних двухэтажек в один голос твердят, что ждут сноса, как манны небесной. Соседи одного из этих домов пояснили, что приезд журналистов – это последняя надежда обратить внимание властей на их проблемы, и просят принять срочные меры, иначе жертв не избежать, потому что все держится с трудом.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Наши дома в советское время строились как временное жилье, а, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Так и у нас. Дом давно находится в аварийном состоянии, еще с 1982 года мы стоим в очереди на снос. Честно, мы боимся, когда этот дом провалится. Вот трещины еще больше пошли. Весь кабель наружу, не дай бог, пожар будет, все на "волоске" висит. Нам в КСК заявили, что мы ни сносу не подлежим, ни ремонту. А все из-за кафе, которые тут стоят. При этом нам твердят: вас же не видно. Вот как-то так". Карлыгаш Амдималиковна, жительница дома на пр. Сейфуллина, 134 "А"

Фото: Zakon.kz

К слову, дома возле пр. Сейфуллина, которые видны с проезжей части, городские власти привели в более или менее божеский вид.





Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В одном месте мы увидели вообще "классовое" разделение дома на светлую и темную части.

Фото: Zakon.kz

Жители пытаются своими силами навести марафет, но только их усилий все равно надолго не хватает. Через какое-то время строение вновь приходится красить и штукатурить, хотя, по большому счету, местные выступают не за постоянное латание дыр в старенькой двухэтажке, а за ее снос. Поскольку все такие дома уже давно не выдерживают натиска времени.

Фото: Zakon.kz

Остаемся зимовать

А вот старожилы таких же каркасно-камышитовых и вперемешку кирпичных двухэтажек на ул. Айбасова (Турксибский район) переезжать в новостройки не собираются.

Нина Николаевна Богунова, жительница двухэтажного дома, говорит, что если сделать капитальный ремонт фасадов, крыш и подъездов, то их дома могут простоять еще лет 20, и будут выглядеть даже лучше новых построек.

Фото: Zakon.kz

"Крыши, конечно, ветхие, сами залезаем, ремонтируем. КСК ничего не делает. Наши дома выдержат даже сильное землетрясение, они покосятся немного, но выстоят. А как сейчас строят, слышала от тех, кто уже переехал в новые квартиры, что там проблем не меньше. Так что я бы не стала переезжать". Нина Богунова

Люди рассказывают, что крыша дома давно просела, а в стенах сейчас зияют огромные дыры. Почти все строение покрыто трещинами, но жильцы уверены, что в новых домах их будет ждать та же участь.

Фото: Zakon.kz

"Конечно, нужно сносить. Дома построены еще в начале 60-х годов прошлого века, но я не уверен, что мы можем получить что-то лучше. Мы с семьей живем тут с 2005 года и с того времени каждый год нас обещают снести. Так, можно сказать, сидим на чемоданах. В целом, жить можно, в квартирах тепло, ремонт сделали, сантехнику поменяли, только слышимость, как будто стены фанерные. Снаружи тоже сами все подлатали, на КСК надежды нет. По идее, если все вовремя ремонтировать, то еще на какое-то время хватит". Юрий Ковтун, житель дома на ул. Айбасова

Фото: Zakon.kz

"Эти дома землетрясение могут спокойно переждать, чего не скажешь о новом жилье. Мы никуда не хотим переезжать, у нас дом кирпичный, комнаты просторные, зимой тепло. Все соседи против сноса нашего дома", – рассказывает старожил Валентина Михайловна.

Многие живут в этих домах практически всю жизнь. Кто-то родился здесь и до сих пор ждет, когда снесут дом, который можно считать ровесником его родителей. Теперь благодаря программе реновации ветхого жилья у многих алматинцев появилась надежда в скором времени получить новую квартиру.

Стоит отметить, что программа по сносу старого жилья в Алматы начала работать в 2012 году. Тогда властям удалось переселить десятки семей в новостройки. После проект перезагрузили, и с 2021 по 2025 год в рамках действующей программы реновации жилищного фонда Алматы планируется снести еще 708 домов.

Власти заявляют, что на месте старых двухэтажек построят новые дома, и они будут более безопасны. На время строительства алматинцам, попавшим под госпрограмму, предоставляют бесплатное жилье. Уже после того, как дом будет возведен и введен в эксплуатацию, им предоставят квартиру по принципу "комната за комнату" в соответствии с техническими паспортами на квартиры, вне зависимости от количества проживающих. При этом собственник может увеличить квадратные метры квартиры за дополнительную плату.

В настоящее время проводится работа по переселению жителей Турксибского района в квадрате улиц: Сауранбаева, Молдагалиева, Толстого, Чернышевского. Добавлю, что больше всего ветхих домов в Турксибском – 612 и в Бостандыкском – 261 – районах; в Жетысуском – 157; в Алатауском – 116; в Алмалинском – 140; в Ауэзовском – 93; в Медеуском – 71; меньше всего – в Наурызбайском – 27.