Токаев принял главу Якутии
Как сказано на сайте Акорды, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития взаимовыгодной кооперации регионов двух стран в торгово-экономической, научной и культурно-гуманитарной сферах, а также в цифровизации.
Токаев отметил, что активное межрегиональное взаимодействие положительно сказывается на показателях взаимной торговли. По его словам, товарооборот между регионами существенно вырос и Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении торговых отношений.
"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан уделяет особое внимание углублению сотрудничества с Республикой Саха, с которой нас связывают глубокие исторические корни и тесные культурно-гуманитарные связи", — сказано в сообщении.
Фото: akorda.kz
В свою очередь Айсен Николаев рассказал о готовности региона взаимодействовать с казахстанскими компаниями в торговле промышленной продукцией, минеральными ресурсами и ювелирными изделиями.
Кроме того, Якутия заинтересована в сотрудничестве в области цифровых технологий, креативной индустрии и кинематографа.
Республика Саха (Якутия) — субъект Российской Федерации, республика в ее составе, а также самая большая административно-территориальная единица в мире.