Токаев принял главу Якутии

24 января президент Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, сообщает Zakon.kz.

Как сказано на сайте Акорды, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития взаимовыгодной кооперации регионов двух стран в торгово-экономической, научной и культурно-гуманитарной сферах, а также в цифровизации.

Токаев отметил, что активное межрегиональное взаимодействие положительно сказывается на показателях взаимной торговли. По его словам, товарооборот между регионами существенно вырос и Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении торговых отношений.

"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан уделяет особое внимание углублению сотрудничества с Республикой Саха, с которой нас связывают глубокие исторические корни и тесные культурно-гуманитарные связи", — сказано в сообщении.





Фото: akorda.kz

В свою очередь Айсен Николаев рассказал о готовности региона взаимодействовать с казахстанскими компаниями в торговле промышленной продукцией, минеральными ресурсами и ювелирными изделиями.



Кроме того, Якутия заинтересована в сотрудничестве в области цифровых технологий, креативной индустрии и кинематографа.

Республика Саха (Якутия) — субъект Российской Федерации, республика в ее составе, а также самая большая административно-территориальная единица в мире.