Глава Республики Саха поблагодарил Токаева за теплый прием

Президент Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе встречи с Айсеном Николаевым, прибывшим в Астану для участия в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников, были обсуждены ключевые направления укрепления межрегионального взаимодействия и расширения двусторонних связей.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что всестороннее развитие сотрудничества между регионами является неотъемлемой частью стратегического партнерства и союзнических отношений Казахстана и России.

Глава нашего государства обратил внимание на значительный потенциал наращивания сотрудничества с Республикой Саха в различных отраслях, включая промышленность, торговлю, IT-сектор, сельское хозяйство и добывающую индустрию.

Фото: Акорда

Айсен Николаев поблагодарил за теплый прием и подчеркнул важность расширения контактов между Якутией и Казахстаном. Он также отметил готовность к совместной работе в приоритетных отраслях и выразил уверенность в дальнейших успехах в развитии двусторонних связей.