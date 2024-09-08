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Глава Республики Саха поблагодарил Токаева за теплый прием

президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 18:04 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе встречи с Айсеном Николаевым, прибывшим в Астану для участия в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников, были обсуждены ключевые направления укрепления межрегионального взаимодействия и расширения двусторонних связей.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что всестороннее развитие сотрудничества между регионами является неотъемлемой частью стратегического партнерства и союзнических отношений Казахстана и России.

Глава нашего государства обратил внимание на значительный потенциал наращивания сотрудничества с Республикой Саха в различных отраслях, включая промышленность, торговлю, IT-сектор, сельское хозяйство и добывающую индустрию.

встреча с Токаевым, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 18:04

Фото: Акорда

, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 18:04

Айсен Николаев поблагодарил за теплый прием и подчеркнул важность расширения контактов между Якутией и Казахстаном. Он также отметил готовность к совместной работе в приоритетных отраслях и выразил уверенность в дальнейших успехах в развитии двусторонних связей.

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