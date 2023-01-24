В Алматы судят инкассатора по обвинению в убийстве во время январских событий

Инкассатора Ильяса Байдуалиева обвиняют в умышленном убийстве Калежана Ныгметжанова, погибшего в Алматы во время январских событий возле одного из обменных пунктов. Очередной судебный процесс начался с допроса судебно-медицинского эксперта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дело рассматривают в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы, и это уже пятое заседание. На предыдущих слушаниях допросили свидетелей со стороны обвинения и защиты. Департамент полиции Алматы предъявил обвинение инкассатору в умышленном убийстве по п. 15 ч. 2 ст. 99 УК РК. Уголовное дело также было возбуждено в отношении четверых человек, которые предположительно участвовали в нападении на обменный пункт.

Между тем защита инкассатора придерживается версии, что выстрел в ходе конфликта между ним и другими мужчинами произошел случайно. Они настаивают на статье "Причинение смерти по неосторожности" (статья 104 УК РК).

Сегодняшний процесс начался с допроса судебно-медицинского эксперта Мурата Нурлыбаева, который проводил исследование тела погибшего и определил причину его смерти. Заключение экспертизы показало, что ранение получено при выстреле огнестрельного оружия незадолго до наступления смерти. Однако пули в теле погибшего обнаружено не было.

"Направление пулевого ранения сзади наперед, снизу вверх, также глубина небольшая, получается около 6 см. Возможно, после получения ранения были оказаны какие-либо мероприятия и медицинские манипуляции. Потом тело транспортировали с места происшествия до морга, была проведена эксгумация. Возможно, что пуля назад ушла или кто-то ее, возможно, вытащил". Судебно-медицинский эксперт Мурат Нурлыбаев

В свою очередь адвокат потерпевшей стороны Ирина Федорова спросила, было ли проведено исследование спинно-мозгового канала, если в ранении пули обнаружено не было. Нурлыбаев ответил, что спинно-мозговой канал не вскрывал.

"При экспертизе также было проведено КТ исследование, которое показало, что каких-либо инородных тел обнаружено не было. Также не было выявлено медицинских надрезов и каких-либо вмешательств". Судебно-медицинский эксперт Мурат Нурлыбаев

Судебно-медицинский эксперт добавил, что установить время нанесения повреждения не предоставляется возможным, так как экспертиза проводилась после эксгумации.

Кроме того, на процессе были изучены видеоматериалы показаний свидетелей и видеозаписи осмотра места происшествия. На следующем заседании суда состоятся прения сторон.

Ранее адвокат Алма Мусина на своей странице в Facebook сообщила, что 5 января 2022 года около 22:00 инкассаторы приехали в обменный пункт и увидели, что его грабят пять человек. С ее слов, инкассаторы самостоятельно задержали грабителей. В тот день в полицию невозможно было дозвониться, и было принято решение изъять у задержанных документы, телефоны и отогнать их машину на свою базу для передачи ее в правоохранительные органы при первой возможности. В какой-то момент один из нападавших – потерпевший Ныгметжанов – попытался сбежать. Подсудимый Байдуалиев побежал за ним. Убегавший споткнулся и упал. Байдуалиев, в руках которого было оружие, хотел поднять упавшего и непроизвольно произошел выстрел. Пистолет был не на предохранителе, так как ранее, со слов Мусиной, инкассатор стрелял из него в воздух, чтобы к ним не приближалась толпа.

"Ныгметжанов был жив, разговаривал с инкассаторами, предлагал решить вопрос, всех пятерых грабителей оставили на месте, связав им руки шнурками от кроссовок. Автомашину и документы сдали в последующем в КНБ", – написала Алма Мусина.

Позже выяснилось, что Калежан Ныгметжанов скончался 6 января. А инкассатору предъявили обвинение в умышленном убийстве.