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Три основных индекса американского фондового рынка продолжают рост

Три основных индекса американского фондового рынка продолжают рост Фото: pxhere
Начавшийся в пятницу рост ралли акций на американских фондовых рынках продолжается. Отчетность IT-гигантов позволила сильнее всего вырасти Nasdaq. Торги 23 января 2023 года добавили технологическому индексу еще 2,01%, сообщает Zakon.kz.

После сессий в минувшие среду и четверг, на которых индексы нырнули в красную зону на плохой динамике в секторах коммунальных услуг, потребительских товаров, нефти и газа, на корпоративной отчетности ниже ожиданий, пятница принесла на рынки позитив, дав надежду на ралли акций.

В среду Dow Jones упал на 1,81%, S&P 500 потерял 1,56%, NASDAQ Composite стал легче на 1,24%.

Стоимость бумаг Microsoft Corp. упала на 1,9%. В среду компания подтвердила появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что она готовится к сокращению порядка 10 тыс. рабочих мест. Глава Microsoft Сатья Наделла написал в корпоративном блоге, что сокращения затронут менее 5% сотрудников.

Бумаги Goldman Sachs Group Inc упали на 0,24% до отметки 349,09 доллара. Котировки акций Apple Inc снизились 0,55% до 135,19 доллара. Цена акций оператора американской криптовалютной биржи Coinbase Global, анонсировавшей уход с японского рынка, упала на 7,3%.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью The Wall Street Journal, что американскому ЦБ следует продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы добиться ослабления инфляционного давления.

"Мы уже практически вошли в зону, в которой монетарная политика может называться ограничительной, но еще не находимся в ней", – сказал Баллард.

Падение продолжилось в четверг на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, потребительских услуг и потребительских товаров.

Акции компаний Enphase Energy Inc и SolarEdge Technologies Inc рухнули более чем на 10%. Первые снизились в цене на 10,92%, закрывшись на отметке 222,97 долларов. Вторые потеряли 10,32% и завершили сессию на уровне 286,72 доллара. American Express Company потеряла 2,37%.

На момент закрытия NYSE Dow Jones упал на 0,76%, индекс S&P 500 потерял 0,76%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 0,96%.

И даже в пятницу на утренних торгах индексы на американских площадках менялись разнонаправленно. Однако в течение дня отчеты выше ожиданий IT-гигантов потянули индексы вверх.

Alphabet Inc. (материнская структура Google) анонсировала информацию, что планирует сократить глобальный штат сотрудников примерно на 6%, уволив около 12 тыс. человек. Для уменьшения расходов. Акции компании подорожали на 4,4%.

Самым позитивным фактором стал отчет крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке Netflix о росте подписчиков на 7,7 млн человек против 4,58 млн по прогнозу. Впрочем, как заявили в компании, больше там не будут делать никаких прогнозов по этому поводу – влияет на котировки акций. Однако 20 января акции компании взлетели на 7,8%.

На 9,7% выросли акции Wayfair Inc., занимающейся онлайн-продажей мебели и товаров для дома, на сообщении о сокращении штата на 10% (1 750 человек) и расходов.


Инфографика Dow Jones 20.01.2023

Фото: скриншот

Standard & Poor''s 500 повысился на 73,76 пункта (1,89%) - до 3972,61 пункта.

Инфографика S&P500 20.01.2023

Фото: скриншот

Nasdaq Composite подскочил на 288,17 пункта (2,66%) и составил 11140,43 пункта.


Инфографика Nasdaq Compozite 20.01.2023

Фото: скриншот

По итогам недели Dow Jones снизился на 2,7%, S&P 500 упал на 0,7%, а Nasdaq остался в плюсе, увеличившись на 0,6%.

Инфографика finviz 20.01.2023

Фото: скриншот

В понедельник 23 января ралли продолжилось. На премаркете та же Wayfair Inc. подорожала еще на 7,8%. Аналитик Barclays Блейн Кертис повысил свой рейтинг Advanced Micro Devices, Inc. до "лучше рынка" с улучшенной целевой ценой в 85 долларов, сославшись на лидерство производителя чипов над конкурентом Intel на серверном рынке после запуска нового продукта для центров обработки данных в Генуе в конце прошлого года. Как итог, на премаркете в понедельник +1,83%.

На основной сессии в понедельник 23 января индексы пошли в рост опять-таки вслед за подорожавшими акциями технологического сектора.

Все три основных индекса продолжили расти после подъема в пятницу, причем сильнее всего вырос Nasdaq Composite, получивший поддержку со стороны акций производителей полупроводников.

"Эта группа акций в последнее время находилась под давлением, поэтому я не удивлен. В ближайшие пару недель мы будем получать финансовые результаты этих компаний, и это будет самый важный момент", - сказал президент Chase Investment Counsel Питер Туз.

Dow Jones Industrial Average вырос на 254,07 пункта, или на 0,76%, до 33629,56 пункта, S&P 500 прибавил 47,2 пункта, или 1,19%, достигнув 4019,81 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 223,98 пункта, или на 2,01%, до 11364,41 пункта.

Инфографика finviz 23.01.2023

Фото: скриншот

Итак, чего нам ожидать дальше на фондовом рынке? Инвесторы уверены, что по результатам заседания ФРС 31 января – 1 февраля ключевую ставку увеличат по более мягкому сценарию – на 25 базисных пунктов. Согласно индикатору FedWatch, финансовые рынки на 99,9% оценивают развития именно такого сценария.


"Участники рынка полагают, что увидят замедление темпов повышения ставок ФРС, и что мы приближаемся к решению проблем с инфляцией, а также окончанию цикла повышения ставок, — добавил Туз. – Акции могут демонстрировать позитивную динамику в таких условиях, особенно акции роста, которые являются драйвером рынка".

Напомним, что в пятницу 27 января мы ждем индекс цен расходов на личное потребление США, который покажет динамику инфляции. В четверг 26 января Министерство торговли США выпустит первую оценку роста ВВП за 4-й квартал, которая ожидается на уровне 2,5%.

Александр Сергеев

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