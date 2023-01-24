На отсутствие лекарств для диабетиков и астматиков жалуются жители Мангистау

Больные диабетом и астмой за свой счет вынуждены покупать жизненно необходимые препараты. Они отмечают – такая ситуация с лекарствами наблюдается в Мангистауской области в начале каждого года, передает Zakon.kz.

Лариса Иванова (фамилия изменена) – диабетик со стажем. Еще несколько лет назад колола только ночной инсулин, однако после очередной операции все изменилось – дозу пришлось увеличить до пяти раз в сутки. Сейчас у Ларисы на руках рецепт на бесплатный инсулин и тест полосок от 17 ноября 2022 года, однако получить по нему лекарство она до сих пор не может.



"Каждый год такое – с декабря по март не можем получить бесплатно лекарства. Ищем везде, со скандалом выбиваем инсулин и тест-полоски. Даже на дневном стационаре сами лекарства покупаем. Конечно, дешевые витамины проколят бесплатно, а все остальное – за свой счет. Вот сегодня у меня сахар – 19, поднялся после скандала в поликлинике, потому что футболили меня везде. Приходится искать инсулин по всему городу, выпрашивать у людей, потому что его в большинстве аптеках нет. В итоге приходится колоть то, что найдешь. А тест – полоски стоят 4 тысячи тенге – в упаковке 40 штук", - рассказывает Лариса.

В областном управлении здравоохранения отмечают, что остатки инсулина в регионе имеются – аж 460 шприцов. Но поступление тестовых полосок только ожидается. При этом в управлении так и не смогли ответить на вопрос – сколько больных диабетом состоит на учете в Мангистау и на сколько дней хватит этого небольшого запаса?

"Остаток в медицинских организациях неравномерный. На потребность влияет множество факторов: прикрепление в другую поликлинику, смена терапии, увеличение дозы препарата. Между организациями области возможен перенос по потребности. Также потребность рассчитывается в рамках лимита через министерство здравоохранения", - рассказали в управлении.

Такая же ситуация и у астматиков. Двухлетнему сыну Антонины Огай диагноз "астма" поставили еще в середине прошлого года. С 16 июня 2022 года он состоит на учете, ребенку назначили непрерывное лечение на год. Основная терапия – препарат пульмикорт. По назначению врача его обязаны выдавать бесплатно по 2 упаковки в месяц.

"Но за все время мы получили лекарства только 4 раза и только один раз то количество, которое нам положено. Все остальное время давали или одну упаковку, или в меньшей дозировке, ссылаясь на то, что препарата в поликлинике нет, и на то, что мы встали на учет в середине года, поэтому изначально на нас бюджет не был заложен. Когда я стала писать во все инстанции с просьбой объяснить мне, почему мы не можем нормально получить положенное лекарство, мне дали ответ, что вне зависимости от того, в какой месяц встали на учет, нас обязаны обеспечить на сто процентов, а не половинкой или четвертинкой упаковки. Еще мне объяснили, что, если препарата нет в нашей поликлинике, то нам должны дать рецепт, и мы получим его в другой", - говорит Антонина Огай.





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В действительности все оказалось не так радужно. Получив по рецепту лекарство в другой поликлинике в ноябре, Антонина вынуждена была его вернуть уже в декабре. Как ей объяснили – она просто брала в долг.



"Я считаю, что лекарственные препараты, вне зависимости от того, в какой поликлинике они находятся, по факту принадлежат государству, просто хранятся в разных местах. И почему я должна была вернуть этот "долг", мне не смог объяснить никто. Когда я начала скандалить, что за полгода вместо положенных 12 упаковок мой ребенок получил лишь 4, спросила, куда делись остальные и пригрозила судом, мне привезли оставшиеся упаковки на дом. Где они их нашли, не знаю. Но так как я одалживала эти лекарства у других мам, чьи дети тоже болеют астмой, мне пришлось почти все раздать. Состояние ребенка ухудшилось, астма перешла на вторую степень, мы оформили инвалидность. Но нам все равно заявляют в поликлинике – ждите, пока появится лекарство", - рассказывает Антонина.

Пока Антонина вынуждена покупать лекарство за свой счет. Одна пластина пульмикорта в аптеках стоит 4,5 тыс. тенге, а таких пластин в месяц нужно десять. По ее словам, лекарств нет ни для детей, ни для взрослых. В поликлиниках людей кормят "завтраками". Антонина полагает, что и в следующем месяце лекарство снова придется выбивать со скандалом.

В облздраве не ответили ни на один вопрос по поводу пациентов с астмой и обеспечения их лекарствами.

Кирилл Александров