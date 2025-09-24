#АЭС в Казахстане
Общество

"Мы стоим в очередях неделями": лекарств не хватает жителям Петропавловска

жители Петропавловска занимают очередь в 4 утра, чтобы получить лекарства, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 23:08 Фото: pixabay
В Петропавловске горожане вынуждены часами простаивать в очередях за бесплатными лекарствами. Чтобы получить заветный талон в аптеку, очередь занимают с четырех утра, но препаратов все равно хватает не на всех, сообщает Zakon.kz.

Жители города рассказали КТК, что в фойе 3-й поликлиники порой до 300 человек атакуют аппарат для выдачи талонов. 

"По 200 талонов выдают, и все. Вот сейчас тоже стою – неизвестно, чем это закончится. Не могу получить препараты все, которые мне уже нужны – ну, то, что не купишь. Инсулин там, тест-полоски. Все это нужно, и мы стоим вот так вот неделями. В четверг прошлый я выписала – считайте, уже почти неделя". Венера Иксанова

3-я городская поликлиника – самая крупная в Петропавловске. Она обслуживает 65 тыс. человек, это треть населения города. Бесплатные лекарства здесь получают около семи тысяч пациентов. Как только аппарат начинает выдавать талоны с номерами ближе к 150, напряжение нарастает. Тем, кто в конце очереди, становится ясно, что простояли зря.

Руководство поликлиники объясняет: ограничивать количество талонов вынуждены. Виной всему программа, которая отслеживает выдачу препаратов. После загрузки свежих обновлений процесс серьезно замедлился.

"В связи с пропускной способностью мы уже примерно поняли, сколько в день программа пропускает рецептов. Это порядка 170-180 рецептов, поэтому мы выдаем такое количество талонов. Программа – она не новая, раньше пропускная способность была выше". И. о. директора городской поликлиники №3 Кумар Кусемисов

В очереди обычно стоят пациенты с гипертонией, сердечно-сосудистыми, легочными и эндокринными заболеваниями. Сложней всего приходится диабетикам. – Лекарства – бывает такое: придешь, два получила, шесть не получила. Это подруги взяли, вперед нас в четыре утра сюда приехали, взяли талон.

"Препараты приходят партиями мелкими, и практически они у нас не залеживаются. Практически они у нас даже суток не находятся на складе. В связи с тем, что партии мелкие, не все пациенты успевают взять". Кумар Кусемисов

Ускорить работу программы, по которой отпускают бесплатные препараты, обещают разработчики. В поликлинике же не могут решить другую проблему. В одном из филиалов уволился провизор. Пока ищут нового, на помощь позвали соцработников.

Ранее сообщалось, что изменился перечень лекарств, закупаемых у единого дистрибьютора.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
