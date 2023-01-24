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Срок уплаты налогов и платежей истекает 25 января

Срок уплаты налогов и платежей истекает 25 января Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане 25 января 2023 года истекает срок уплаты налогов и платежей за декабрь прошлого года, сообщает Zakon.kz.

В частности необходимо уплатить:

за декабрь 2022 года:

  • КПН и ИПН у источника выплаты с доходов резидентов и нерезидентов;
  • социальный налог;
  • обязательные пенсионные взносы (ОПВ), обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ);
  • социальные отчисления;
  •  обязательные отчисления социального медицинского страхования (ООСМС), взносы на обязательное социальное медстрахование (ВОСМС).

за январь 2023 года:

  • авансовые платежи по КПН;
  • плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.

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Лариса Черненко
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