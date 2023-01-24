Срок уплаты налогов и платежей истекает 25 января

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В Казахстане 25 января 2023 года истекает срок уплаты налогов и платежей за декабрь прошлого года, сообщает Zakon.kz.

В частности необходимо уплатить: за декабрь 2022 года: КПН и ИПН у источника выплаты с доходов резидентов и нерезидентов;

социальный налог;

обязательные пенсионные взносы (ОПВ), обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ);

социальные отчисления;

обязательные отчисления социального медицинского страхования (ООСМС), взносы на обязательное социальное медстрахование (ВОСМС). за январь 2023 года: авансовые платежи по КПН;

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