Срок уплаты налогов и платежей истекает 25 января
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане 25 января 2023 года истекает срок уплаты налогов и платежей за декабрь прошлого года, сообщает Zakon.kz.
В частности необходимо уплатить:
за декабрь 2022 года:
- КПН и ИПН у источника выплаты с доходов резидентов и нерезидентов;
- социальный налог;
- обязательные пенсионные взносы (ОПВ), обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ);
- социальные отчисления;
- обязательные отчисления социального медицинского страхования (ООСМС), взносы на обязательное социальное медстрахование (ВОСМС).
за январь 2023 года:
- авансовые платежи по КПН;
- плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.
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