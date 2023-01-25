Весна близко: врач рассказала, как пережить остаток зимы

Зимой не хватает солнечных лучей, организм ощущает недостаток витаминов. Одежда, в основном, тяжелая и многослойная. Людям становится труднее просыпаться, активность значительно снижается. Врач рассказала Zakon.kz, как легче пережить зиму, сохранив здоровье и настроение.

Профессор кафедры внутренних болезней КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, к.м.н., доцент, врач терапевт и кардиолог высшей категории Шолпан Жангелова дала советы, благодаря которым возможно поддерживать организм в хорошем состоянии весь холодный период.

В первую очередь, по словам специалиста, важно соблюдать следующие ключевые рекомендации, которые помогут сохранить здоровье зимой.

"Самый надежный способ предотвратить тяжелое течение ОРВИ – это прививка от гриппа в зимний период. Вакцинация поможет замедлить и стабилизировать прогрессирование хронических заболеваний, в том числе атеросклероза. При этом необходимо продолжать плановую терапию хронических заболеваний: проведение нужных диагностических мер и лечения под руководством врача поликлиники*. Шолпан Жангелова

По словам специалиста, лучшей поддержкой организма в самый сложный период для нашего организма станет физическая активность.

"Зимой люди проводят много времени в помещениях. Кардиологи рекомендуют каждое утро проводить суставную гимнастику без подъема тяжестей. Также пойдут на пользу пешие прогулки на свежем воздухе продолжительностью минимум 30 минут. Если тренировка проходит в домашних условиях или в спортзале, то занятие на тренажере или беговой дорожке, как правило, – не менее 3000 шагов в день". Шолпан Жангелова

Врач отметила, что двигательная активность способствует улучшению кровообращения, укреплению иммунитета, а значит – здоровья в целом. При этом, по ее словам, немаловажно одеваться по погоде.

Не надо подвергать себя переохлаждению – теплые носки, перчатки, шарфы и шапки – эти атрибуты позволят избежать спазма сосудов. "Главное – создать себе комфортные условия, что даст вам возможность контролировать здоровье", – подчеркнула специалист.

Также врач объяснила, почему в холодный период мы часто набираем вес.

"Следите за питанием, ведь это основа здоровой жизни. В зимний сезон зачастую у большинства людей повышается аппетит при гиподинамии. Это приводит к образованию лишнего веса. Человеческая физиология такова, что в холодное время года организм накапливает жировую ткань из-за низкой температуры воздуха и уменьшения светового дня". Шолпан Жангелова

В своем рационе уделяйте больше внимания продуктам, содержащим достаточное количество белка, рекомендует специалист.

"Советую добавить в рацион орехи и рыбу. По результатам мета-анализа проспективных когортных исследований употребление орехов/семечек в количестве 30 грамм в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. При этом стоит учитывать высокую калорийность орехов. К тому же это очень полезно – к примеру, ядра урюка или абрикосов способствуют снижению риска развития рака", – сказала Шолпан Жангелова.

Спикер пояснила, что в рыбе содержится много полиненасыщенных жирных кислот, в особенности – жирных кислот Омега-3, а также витамина D.

"Употребление рыбы хотя бы раз в неделю снижает риск ишемической болезни сердца на 16%. По результатам исследования у пациентов, употреблявших рыбу два раза и больше в неделю, вероятность инсульта снижается на 6% по сравнению с теми, кто употреблял рыбу реже". Шолпан Жангелова

Зимой следует восполнять запас витаминов. Терапевт назвала ряд продуктов, которые рекомендуется включать в свое меню.

"Потребность организма в витаминах, особенно таких, как А, С, Е, а также в минералах и микроэлементах, в зимнюю пору увеличивается. Недостаток любого компонента приведет к разладу в организме. Употребление калия благоприятно влияет на уровень артериального давления. Основными его источниками являются морковь, тыква, капуста, курага и фрукты (яблоки, бананы)". Шолпан Жангелова

У кого проблемы с пищеварением, пояснила специалист, необходимо добавить в рацион аптечные поливитаминно-минеральные комплексы.

"Не надо перегружать себя вредными сладостями и жирной пищей. Откажитесь от курения и приема алкоголя. Соблюдайте спокойствие и хорошее настроение. Помните: смех и улыбки продлевают жизнь", – отметила Шолпан Жангелова.

При этом врач добавила, что любителям кофе есть чему порадоваться: кардиологи заявляют об эффекте снижения количества сердечно-сосудистых осложнений благодаря двум чашкам бодрящего напитка в день.