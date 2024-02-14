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Весна близко: как пережить авитаминоз

Как пережить авитаминоз Фото: freepik
Нехватка витаминов чаще всего возникает из-за несбалансированного питания и отсутствия солнечного света. Зачастую это случается в конце зимы и начале весны. О том, как бороться с авитаминозом зимой подробнее в материале Zakon.kz.

Авитаминоз – это состояние организма, вызванное недостатком витаминов. В последствии он может привести к различным заболеваниям и нарушениям здоровья. Причем помимо неправильного питания, стрессы, чрезмерное употребление алкоголя, кофе и никотина также могут стимулировать его появление. К примеру, кофеин снижает витамины группы В, а никотин снижает уровень витамина С. Поэтому чтобы избежать авитаминоз, важно отказаться от вредных привычек, потреблять сбалансированную пищу и при необходимости принимать лицензированные витаминные комплексы.

Как бороться с авитаминозом

Исключите нездоровую пищу. Последовательно исключите из рациона продукты с высоким содержанием сахара, жира и процессированные продукты. Пейте достаточное количество воды каждый день, чтобы поддерживать водный баланс, исключить обезвоживание и улучшить усвояемость питательных веществ. Включите в свой рацион пищевые продукты, богатые витаминами и минералами, такие как фрукты, овощи, зеленые листья, орехи, семена, рыба, молочные продукты и яйца.

Возможно, вам также потребуется прием витаминно-минеральных комплексов. Перед приобретением витамином рекомендуем сдать анализы, чтобы точно выявить каких витаминов у вас не хватает. Затем проконсультироваться с врачом, какие добавки можно использовать именно вам.

Откажитесь от строгих диет: Диеты с недостаточным количеством питательных веществ могут привести к авитаминозу. Лучше питайтесь разнообразно и умеренно. Если вы хотите похудеть к лету, избегайте употребление алкоголя, курение и ограничьте в рационе соль, сладкие и мучные изделия. И не забывайте вести здоровый образ жизни: регулярно заниматься физическими упражнениями, получать достаточно сна и избегать переутомления и стресса. Помните, что если ваша диета слишком строгая и исключает важные питательные вещества, это также может привести к авитаминозу. 

Список продуктов в которых содержаться больше всего питательных веществ:

  • Фрукты и овощи: яблоки, апельсины, бананы, шпинат, брокколи, морковь, арбуз, клубника.
  • Злаки: овсянка, киноа, гречка, рис.
  • Орехи и семена: миндаль, фундук, кунжут, льняные семена, грецкие орехи.
  • Молочные продукты: йогурт, творог, сыр.
  • Мясо и рыба: курица, тунец, лосось, говядина, яйца.
  • Зелень: шпинат, брокколи, капуста, листья салата, руккола, укроп, петрушка. 
  • Цитрусовые: апельсины, грейпфрут, лимоны.
  • Бобовые: фасоль, чечевица, горох.

Изучите сочетание продуктов. Сочетание продуктов важно, поскольку позволяет создать более сбалансированное и полноценное питание. Каждый продукт содержит уникальный состав питательных веществ, их сочетание может улучшить усвоение и усиливать питательность друг друга. Например, сочетание белка с углеводами помогает улучшить усвоение белка и обеспечить организму энергией на длительное время. Кроме того, разнообразие продуктов в рационе обеспечивает разнообразие микроэлементов и витаминов, необходимых для поддержания здоровья организма. 

Какие витамины сочетаются друг с другом

  • Витамин А сочетается с витаминами C и E и минералами железом и цинком.
  • Магний улучшает усвоение витамина группы B и кальция.
  • Витамин С способствует освоению железа, это важно при анемии.
  • Витамин Е рекомендуется принимать отдельно от магния, цинка, меди и витамина D.
  • Витамины Е и А не сочетаемы с витамином К в клетки.
  • Цинк, магний, хром, кальций не совместимы усвоению железа.

Предлагаем соблюдать эти простые правила, чтобы победить авитаминоз вначале весны. При этом советуем ежеквартально посещать лечащего врача, который при необходимости может назначить прием поливитаминного комплекса и пропишет рекомендуемый рацион, позволяющий избежать дефицита витаминов. Также следует помнить, что у витаминов есть накопительный эффект и их всегда нужно дополнять, чтобы иммунитет мог справиться с различными заболеваниями. 

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