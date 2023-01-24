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Миссия МВФ начала работу в Казахстане

Миссия МВФ начала свою работу в Казахстане Фото: пресс-служба МНЭ РК
24 января в Министерстве национальной экономики состоялась встреча вице-министра нацэкономики Азамата Амрина и руководителя миссии - старшего экономиста Департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда Саже Де Клерк, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении ведомства, в мероприятии приняли участие представители центральных госорганов, Нацбанка, ФНБ "Самрук Казына", Высшей аудиторской палаты, Института экономических исследований и МВФ.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и дали старт работе Миссии МВФ. В рамках технической помощи зарубежными экспертами будет дана оценка степени прозрачности бюджетно-налоговой сферы. В частности, планируется изучить бюджетную отчетность, налогово-бюджетные прогнозы и составление бюджета, анализ и управление бюджетными рисками, а также управление поступлениями от природных ресурсов".Пресс-служба МНЭ РК

Миссия МВФ начала свою работу в Казахстане

Фото: пресс-служба МНЭ РК

По словам вице-министра Амрина, рекомендации МВФ по итогам оценки будут использованы в рамках дальнейшего совершенствования бюджетно-налоговой политики, в том числе при разработке Бюджетного и Налогового кодексов.

Также сказано, что Миссия Международного валютного фонда продлится до 6 февраля.

Ожидается, что эксперты МВФ проведут ряд встреч с депутатами Сената Парламента РК, представителями центральных государственных органов.

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