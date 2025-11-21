Как снизить инфляцию в Казахстане: рекомендации МВФ

Миссия Международного валютного фонда завершила двухнедельные консультации в Астане и Алматы с жестким вердиктом: экономика страны перегрета, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на высокий рост ВВП, инфляция остается на двузначном уровне, а бюджетная политика – слишком мягкой, отмечают специалисты миссии МВФ под руководством экономиста Али Аль-Эйда.

Перегрев экономики

Экономическая активность в Казахстане демонстрирует завидную устойчивость: прогноз роста реального ВВП на 2025 год повышен до уровня чуть выше 6% (против 5% годом ранее). Однако за цифрами роста, обеспеченного нефтью и внутренним спросом, скрывается серьезная проблема – инфляция, которая к концу текущего года приблизится к 13%, считают эксперты.

Быстрый рост, опережающий реальный потенциал страны, создал давление на цены. Аналитики фонда отмечают, что налогово-бюджетная политика остается мягкой во многом благодаря масштабным трансфертам из Национального фонда. Ненефтяной дефицит бюджета прогнозируется на уровне чуть более 8% ВВП.

Ситуацию усугубляет высокий спрос со стороны государственного сектора, что разгоняет дефицит счета текущих операций до 4% ВВП.

"Высокий уровень экономической активности, повышение ставок НДС и ставок КПН, а также ожидаемое возобновление повышения тарифов на коммунальные услуги в течение следующего года будут способствовать сохранению инфляции на повышенном уровне – приблизительно 11% в 2026 году", – отмечают в МВФ.

Прогноз на следующий год предполагает рост ВВП на уровне 4,5%, однако инфляция, по оценкам фонда, останется высокой – около 11%. Снижение до целевого показателя Нацбанка в 5% ожидается лишь в среднесрочной перспективе, и то при условии, что эффект от налоговых реформ начнет ослабевать.

Рецепт от МВФ: жесткость и контроль

Чтобы сбить "температурный режим" экономики, МВФ рекомендует улучшить координацию между правительством и Нацбанком. Ключевой посыл – макроэкономическая политика должна стать более ограничительной.

Эксперты фонда поддержали недавние решения Нацбанка по повышению базовой ставки и ужесточению резервных требований.

"НБРК следует и далее сохранять достаточно ограничительный курс денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевому показателю, и обеспечивать дальнейшее повышение базовой ставки в случае роста инфляции". МВФ

Для стерилизации лишней ликвидности в банковской системе предложено использовать скоординированный выпуск нот Нацбанка и векселей Минфина.

Квазигоссектор как фактор риска

Особое внимание в заявлении уделено фискальной политике. МВФ приветствует планы правительства по бюджетной консолидации и принятие нового Налогового кодекса, однако предупреждает о "подводных камнях".

Главная проблема – квазифискальные операции государственных предприятий. Их масштабные траты фактически обнуляют попытки правительства сэкономить бюджетные средства, создавая тот самый "положительный фискальный импульс", который разгоняет инфляцию.

"Такие внебюджетные операции должны быть постепенными и тщательно выверенными, чтобы обеспечить ограничительный характер макроэкономической политики в целом, минимизировать дополнительное инфляционное давление и избежать эффекта вытеснения частного сектора". МВФ

Угроза кредитного пузыря

Банковский сектор Казахстана оценивается как устойчивый: у банков достаточно капитала и ликвидности. Однако аналитиков беспокоит бум потребительского кредитования. Быстрый рост займов может привести к тому, что банки начнут закрывать глаза на платежеспособность клиентов, а домохозяйства окажутся в долговой яме.

МВФ поддерживает введение пруденциальных мер, но советует действовать точечно и публиковать реальные данные о задолженности населения.

В долгосрочной перспективе, по мнению миссии, Казахстану необходимо снижать роль государства в экономике. Структурные реформы, защита прав собственности и честная приватизация названы главными условиями для перехода к устойчивому росту без галопирующей инфляции.

Ранее МВФ говорил о то, что 2025 год станет годом максимальных экономических возможностей для Казахстана, если удастся обуздать "инфляционного дракона" и сохранить доверие инвесторов.