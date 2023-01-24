Объявлены номинанты премии "Оскар-2023"

24 января 2023 года в Лос-Анджелесе объявили список номинантов на главную кинопремию США – Оскар, сообщает Zakon.kz.

95-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдет ночью 12 марта в Лос-Анджелесе.

Список опубликован на сайте киноакадемии.

Больше всего номинаций получила картина "Всё везде и сразу" от Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта — целых 11. По девять номинаций получили "На Западном фронте без перемен" и "Банши Инишерина". На лучший фильм номинированы в том числе "Аватар 2", "Фабельманы" и "Топ Ган: Мэверик".

Номинанты

Лучший фильм:

"Всё везде и сразу". "Фабельманы". "Банши Инишерина". "Топ Ган: Мэверик". "Тар". "Элвис" "Аватар: Путь воды".

"На Западном фронте без перемен". "Говорят женщины". "Треугольник печали".

Лучший режиссер:

Дэниел Кван, Дэниел Шайнерт — "Всё везде и сразу". Стивен Спилберг — "Фабельманы". Мартин Макдона — "Банши Инишерина". Тодд Филд — "Тар". Рубен Эстлунд — "Треугольник печали".

Лучшая женская роль:

Мишель Йео — "Всё везде и сразу". Кейт Бланшетт — "Тар". Ана де Армас — "Блондинка". Мишель Уильямс — "Фабельманы". Андреа Райзборо — "Ради Лесли".

Лучшая мужская роль: