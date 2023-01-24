Объявлены номинанты премии "Оскар-2023"
Фото: oscars.org
24 января 2023 года в Лос-Анджелесе объявили список номинантов на главную кинопремию США – Оскар, сообщает Zakon.kz.
95-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдет ночью 12 марта в Лос-Анджелесе.
Список опубликован на сайте киноакадемии.
Больше всего номинаций получила картина "Всё везде и сразу" от Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта — целых 11. По девять номинаций получили "На Западном фронте без перемен" и "Банши Инишерина". На лучший фильм номинированы в том числе "Аватар 2", "Фабельманы" и "Топ Ган: Мэверик".
Номинанты
Лучший фильм:
- "Всё везде и сразу".
- "Фабельманы".
- "Банши Инишерина".
- "Топ Ган: Мэверик".
- "Тар".
- "Элвис"
- "Аватар: Путь воды".
- "На Западном фронте без перемен".
- "Говорят женщины".
- "Треугольник печали".
Лучший режиссер:
- Дэниел Кван, Дэниел Шайнерт — "Всё везде и сразу".
- Стивен Спилберг — "Фабельманы".
- Мартин Макдона — "Банши Инишерина".
- Тодд Филд — "Тар".
- Рубен Эстлунд — "Треугольник печали".
Лучшая женская роль:
- Мишель Йео — "Всё везде и сразу".
- Кейт Бланшетт — "Тар".
- Ана де Армас — "Блондинка".
- Мишель Уильямс — "Фабельманы".
- Андреа Райзборо — "Ради Лесли".
Лучшая мужская роль:
- Билл Найи — "Жить".
- Колин Фаррелл — "Банши Инишерина".
- Пол Мескал — "Солнце мое".
- Остин Батлер — "Элвис".
- Брендан Фрейзер — "Кит".
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