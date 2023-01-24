Женис Касымбек прокомментировал жалобы астанчан на интернет

Аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал нарекания горожан на качество и скорость интернета, сообщает Zakon.kz

В Instagram он написал, что в Астане есть так называемые "белые пятна".

"В основном это в новых строящихся районах и жилых массивах. Также есть момент, что интернет попросту "не успевает" за темпами строительства. Здесь будем рассматривать вопросы, чтобы стройкомпании учитывали и строительство сооружений связи, а операторы связи и другие ответственные органы участвовали в планировании застройки. Все эти актуальные вопросы обсудили с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдатом Мусиным, главой Казахтелекома Куанышбеком Есекеевым, представителями мобильных операторов и др". Аким Астаны Женис Касымбек

По словам акима, для проведения и улучшения качества интернета в городе используются несколько механизмов. Это строительство оптических линий связи, антенно-мачтовых сооружений (АМС), установка базовых станций по технологии FWA (Fixed Wireless Access). В эту работу также привлекают инвесторов.



"Также проработали вопросы по проведению оптических линий связи по опорам освещения и электропередач, которые позволят значительно улучшить качество интернета в жилых массивах. В ЖМ Коктал-1, Агрогородок, Интернациональный, Юго-Восток, Промышленный, Тельмана, Мичурино, Казгородок, Кирпичный ведутся работы по строительству оптических линий связи, еще в 3 ЖМ привлекаем инвесторов". Аким Астаны Женис Касымбек

Аким констатирует, что и этого недостаточно. Город растет, ежегодно население столицы увеличивается порядка на 50-60 тысяч человек, а значит надо не только поддерживать имеющуюся инфраструктуру, но и развивать наперед. Поэтому перед администрацией города стоит задача снизить количество так называемых "белых пятен" и уже на этапе строительства закладывать строительство сооружений связи.

