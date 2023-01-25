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Лыжники-фрирайдеры спровоцировали сход лавины в горах близ Алматы

Лыжники-фрирайдеры спровоцировали сход лавины в горах близ Алматы Фото: Instagram.com/almaty_tjd/
В ДЧС Алматы сообщили о сходе снежной лавины в бассейне реки Киши Алматы. Виноватыми оказались местные фрирайдеры которые катаясь на лавиносборе №21 "Саркырама", спровоцировали ее сход, передает Zakon.kz

По сообщению спасателей снежная масса остановилась на склоне горы общей массой 500 куб. метров . К счастью, жертв, пострадавших и разрушений нет.

В этой связи Казселезащита и ДЧС города Алматы рекомендует любителям кататься на лыжах и сноубордах на специально отведенных для этого местах на горно-лыжных курортах и базах.

Не выходите на крутые заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход снежных лавин!ДЧС Алматы

Напомним, с начала года самопроизвольно сошли на заранее закрытых участках и в труднодоступных местах 25 лавины общим объемом более 35 тысяч куб.м снега. Жертв и пострадавших, к счастью нет.

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