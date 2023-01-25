Лыжники-фрирайдеры спровоцировали сход лавины в горах близ Алматы

В ДЧС Алматы сообщили о сходе снежной лавины в бассейне реки Киши Алматы. Виноватыми оказались местные фрирайдеры которые катаясь на лавиносборе №21 "Саркырама", спровоцировали ее сход, передает Zakon.kz

По сообщению спасателей снежная масса остановилась на склоне горы общей массой 500 куб. метров . К счастью, жертв, пострадавших и разрушений нет.

В этой связи Казселезащита и ДЧС города Алматы рекомендует любителям кататься на лыжах и сноубордах на специально отведенных для этого местах на горно-лыжных курортах и базах.

Не выходите на крутые заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход снежных лавин! ДЧС Алматы

Напомним, с начала года самопроизвольно сошли на заранее закрытых участках и в труднодоступных местах 25 лавины общим объемом более 35 тысяч куб.м снега. Жертв и пострадавших, к счастью нет.