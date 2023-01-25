В Астане жители новостроек боятся прихода весны из-за бездорожья вокруг ЖК
Корреспондентам КТК жители ЖК пожаловались на грязь, канавы и горы грунта во дворах. Зимой все это замерзает и представляет собой опасный аттракцион, который для многих может закончиться на больничной койке. Но больше всего люди боятся весны, когда все тает и превращается в непролазное болото.
Как выяснилось, асфальт здесь однажды уже прокладывали, но спустя год вновь всё перекопали. И вот уже на протяжении почти двух лет проблема не решается. В этом квадрате пять жилых многоэтажек. Подъехать к трем из них можно только по одной дороге, точнее сказать, направлению. Из-за ям и бугров, а местами и гор замерзшей глины сделать это непросто. Впрочем, еще сложнее идти пешком.
"У нас нет нормального проезда. Также есть дети, которые в ночное время возвращаются, в темное время. Каждый раз всем родителям приходится, естественно, бежать и водить каждого за ручку, чтобы никто из них не упал в эти выкопанные траншеи".житель Маржан Муханова
"Вот здесь у нас проходит канализация, и все кольца не закрыты. Получается, когда они проводят земельные работы, засыпается канализация и наш дом наполняется, само собой, нечистотами".председатель ОСИ Нурлан Мурзабеков
В акимате не скрывают, что вынуждены были доставлять людям неудобства.
"На сегодняшний день инженерные сети уже построились. И остается достроить дорогу, асфальтировать, благоустройство тротуаров, озеленение. Это планируем где-то в конце апреля текущего года – в начале мая начать".гл. специалист управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры акимата Астаны Асыл Самажанов
Если верить столичным властям, то предстоящая весна должна стать последней мукой жителей этого квадрата. Но люди боятся того, что с благоустройством, как всегда, затянут до глубокой осени, а потом, как это часто бывает, сделают ремонт быстро и некачественно.