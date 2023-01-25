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В Казахстане по-новому будут поставлять уголь населению

В Казахстане по-новому будут поставлять уголь населению Фото: pxhere
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил проработать в РК новый механизм поставок топлива для социальных объектов и населения напрямую с мест добычи, минуя непродуктивных посредников, сообщает Zakon.kz.

В ходе совещания по актуальным вопросам деятельности горно-металлургических компаний премьер обсудил с участниками планы по запуску новых инвестиционных проектов Eurasian Resources Group (ТОО "Евразийская группа") в газовой отрасли на территории Казахстана, а также проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры.

Он также особо отметил необходимость проанализировать деятельность региональных операторов по распределению угля и обеспечить углем потребителей внутреннего рынка, особенно отдаленных населенных пунктов. Он поручил проработать новый механизм поставок топлива для социальных объектов и населения напрямую с мест добычи, минуя непродуктивных посредников.

В ходе встречи также обсуждены вопросы создания казахстанскими и узбекскими инвесторами совместного предприятия для осуществления перевозок грузов по железным дорогам двух стран.


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Елена Вебер
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