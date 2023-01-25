Правительства Казахстана и США опубликовали совместное заявление

В Вашингтоне 24 января 2023 года прошло второе ежегодное заседание Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам между Казахстаном и США. По его итогам правительства двух стран опубликовали совместное заявление, сообщает Zakon.kz.

Заседание прошло под сопредседательством заместителя руководителя Администрации президента РК – Специального представителя президента РК по международному сотрудничеству Ержана Казыхана и заместителя государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узры Зея.

Фото: пресс-служба МИД РК

"Республика Казахстан и Соединенные Штаты вновь заявили о своей твердой приверженности сотрудничеству, основанному на взаимных интересах и общих ценностях, в целях продвижения верховенства закона, надлежащего демократического управления и прав человека. Соединенные Штаты в очередной раз подчеркнули свою решительную поддержку полной реализации широкомасштабных политических и социально-экономических реформ президента Касым-Жомарта Токаева, основанных на универсальных правах человека и демократических принципах и институтах во благо народа Казахстана", – говорится в совместном заявлении.

Как отмечается, делегации высокого уровня обсудили ряд ключевых вопросов, включая:

дальнейший прогресс и партнерство в реализации программ политических реформ, судебную реформу и реформу правоохранительных органов, права трудящихся, экономическую безопасность и усиление прав женщин, включая предотвращение и реагирование на гендерное насилие;

права человека, включая права лиц с ограниченными возможностями;

возврат незаконно выведенных активов: борьбу с коррупцией, а также противодействие торговле людьми.

Во время заседания делегации двух стран рассмотрели многостороннее сотрудничество на основе взаимовыгодного взаимодействия, в том числе по линии Совета ООН по правам человека.

"Участники совместно решили провести следующий раунд Диалога высокого уровня в 2024 году в Астане", – резюмируется в совместном заявлении.





Фото: пресс-служба МИД РК

Ранее сообщалось, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала работу в Казахстане.

