В Казахстане расширили список товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины

Приказом МТИ РК от 20 января 2023 года внесены дополнения в Перечень товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины, размер ставок и срок их действия, сообщает Zakon.kz.

Так, раздел "Отдельные виды товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины, размер ставок и срок их действия" дополнен строкой:



Семена подсолнечника, дробленые или недробленые 20%, не менее 100 евро за тонну, постоянно.

Всего в перечень входит 23 вида различных товаров, в том числе: необработанные шкуры крупного рогатого скота, необработанные шкуры овец или шкурки ягнят, шерсть и отходы шерсти, отходы и лом черных и цветных металлов и т.д.

Приказ вводится в действие с 4 февраля 2023 года.