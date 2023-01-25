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Законодательство РК

В Казахстане расширили список товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины

Расширен перечень товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины Фото: pixabay
Приказом МТИ РК от 20 января 2023 года внесены дополнения в Перечень товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины, размер ставок и срок их действия, сообщает Zakon.kz.

Так, раздел "Отдельные виды товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины, размер ставок и срок их действия" дополнен строкой:

  • Семена подсолнечника, дробленые или недробленые 20%, не менее 100 евро за тонну,  постоянно.

Всего в перечень входит 23 вида различных товаров, в том числе: необработанные шкуры крупного рогатого скота, необработанные шкуры овец или шкурки ягнят, шерсть и отходы шерсти, отходы и лом черных и цветных металлов и т.д. 

Приказ вводится в действие с 4 февраля 2023 года.

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