В Алматы обсуждают генплан застройки города до 2040 года

В южной столице с участием жителей проходит обсуждение проекта седьмого Генерального плана города до 2040 года. Во встрече приняли участие члены Градостроительного совета, независимые эксперты, включая архитекторов, строителей, сейсмологов, экологов и других, сообщает Zakon.kz.

В Алматы появится больше общественных пространств и благоустроенных территорий. Это необходимо из-за нескольких факторов. Прежде всего, город вырос почти в два раза относительного прошлого генплана 2002 года: были скачки прироста населения. Также в связи с присоединением сельской территории имеются проблемы с нехваткой инфраструктуры.

По словам проектировщиков, не последнее значение имеет преемственность: новые здания должны сохранять историческое своеобразие старых.

Согласно рекомендуемому прогнозу численности населения, в Алматы будет 2,5 млн человек в 2030 году, 3 млн человек в 2040 году, 3,6 млн человек в 2050 году. Чтобы всех обеспечить жильем, по мнению специалистов, необходимо увеличить объемы строительства. В том числе до 2040 года объемы жилищного строительства должны составить 45,6 млн кв. м. При этом стоимость возведения нового жилого фонда с 2020 по 2030 годы оценивается в 6,9 трлн тенге.

Как сообщил генеральный директор ТОО "НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов, улицы будут строиться с акцентом на удобство расположения.

"Большой спальный район, Ауэзовский, имеет достаточную высокую плотность, так как центральная планировочная зона в этом смысле не сопоставима. Сравнив те результаты анализа плотности, которые мы имеем, руководствуясь данными сотовых операторов, практически на 100 процентов показатели совпали. Но несмотря на эту высокую плотность населения, экономические показатели по основным средствам по этому району достаточно посредственные, и в целом Алмалинский район сопоставим с совокупностью всех остальных районов. На втором месте у нас Бостандыкский, на третьем - Медеуский. Сравнивая с другими городами мы видим, что у Алматы достаточно низкая плотность населения. И она коррелируется с валовым региональным продуктом города. И целью развития в плане у нас стоит в два раза увеличение ВРП". Асхат Садуов

Также выступила экономист-градостроитель Тамара Залогина, которая описала ситуацию с социально-экономическим развитием Алматы.



"Для того, чтобы определить основные показатели социально-экономического развития, которые являются базисом в генеральном плане и от которых исходят все дальнейшие показатели по развитию территории и нагрузкам инженерной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, нам необходимо было провести анализ сложившейся динамики прироста населения, исходя из динамики естественного и механического движения прироста населения по трем городам республиканского значения". Тамара Залогина

На основании этого изучения можно сделать вывод, что в Алматы превалирует механический прирост населения при стабильности естественного прироста. В Шымкенте основу составляет естественный прирост населения, в Астане – механический.

Алматы занимает по своему валовому продукту второе место в республике. На душу населения в городе приходится 7,5 млн тг валового регионального продукта и опережает его только Атырауская область, у которой 15 млрд тг на человека. Вместе с тем, южную столицу нельзя назвать промышленным городом - она, скорее, финансовый центр, центр культуры, искусства и международного туризма.

Фото: Zakon.kz

По словам экспертов, на 2040 год необходимо застроить 45.6 млн кв. м. Из них с учетом прироста – 34 млн кв. м. На улучшение жилищных условий существующего населения - 9,1 млн м кв. Остаток - это компенсация сноса ветхого жилья и реконструкция.



Спикеры продемонстрировали показатели естественного и механического прироста за период с 2002 года - когда был утвержден действующий генеральный план. В 2014 году был зафиксирован скачок. Далее идет более равномерный прирост населения с незначительным уменьшением прироста механического.