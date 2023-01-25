Новые виды надбавок и доплат тренерам-преподавателям хотят ввести в Казахстане

Министр культуры и спорта Асхат Оралов 25 января на коллегии ведомства сообщил, что планируется ввести новые виды надбавок и доплат тренерам-преподавателям, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Оралов сообщил, что до конца года с учетом международного опыта планируется внести изменения в квалификационные требования для специалистов отрасли.



"Планируем также ввести новые виды надбавок и доплат тренерам-преподавателям за руководство групп и передачу спортсменов в вышестоящие спортивные организации, а также за спортивные звания. Предложения по мерам социальной поддержки работников отрасли поручаю до конца года отработать с заинтересованными государственными органами". Министр культуры и спорта Асхат Оралов

При этом он напомнил, что с этого года введены надбавки за категорию тренерам-преподавателям школ-интернатов в зависимости от их квалификации от 6 до 22 тыс. тенге.

Кроме того, совместно с ведущими диетологами и нутрициологами для всех республиканских школ-интернатов составлено единое меню для молодых спортсменов с учетом особенностей видов спорта, нагрузки, затрачиваемых килокалорий, а также утверждены профессиональные стандарты в сфере спорта по трем профессиям и до конца года будут разработаны по восьми профессиям.