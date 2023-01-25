Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Новые виды надбавок и доплат тренерам-преподавателям хотят ввести в Казахстане

Новые виды надбавок и доплат тренерам-преподавателям хотят ввести в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министр культуры и спорта Асхат Оралов 25 января на коллегии ведомства сообщил, что планируется ввести новые виды надбавок и доплат тренерам-преподавателям, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Оралов сообщил, что до конца года с учетом международного опыта планируется внести изменения в квалификационные требования для специалистов отрасли.

"Планируем также ввести новые виды надбавок и доплат тренерам-преподавателям за руководство групп и передачу спортсменов в вышестоящие спортивные организации, а также за спортивные звания. Предложения по мерам социальной поддержки работников отрасли поручаю до конца года отработать с заинтересованными государственными органами". Министр культуры и спорта Асхат Оралов

При этом он напомнил, что с этого года введены надбавки за категорию тренерам-преподавателям школ-интернатов в зависимости от их квалификации от 6 до 22 тыс. тенге.

Кроме того, совместно с ведущими диетологами и нутрициологами для всех республиканских школ-интернатов составлено единое меню для молодых спортсменов с учетом особенностей видов спорта, нагрузки, затрачиваемых килокалорий, а также утверждены профессиональные стандарты в сфере спорта по трем профессиям и до конца года будут разработаны по восьми профессиям.

Читайте также

Изменить финансирование профспорта хотят в Минкультуре

Возврат незаконно выведенных активов: в Казахстане составят список людей, которых обяжут сдать декларацию

Порядок подачи заявок на льготное автокредитование могут изменить в Казахстане

Мадина Мамырханова
Оралов Асхат МКС РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
в Казахстане хотят изменить правила выдачи РВП и ПМЖ
В Казахстане хотят изменить правила выдачи иностранцам разрешения на временное и постоянное проживание
Назван средний размер пенсии алматинцев
Назван средний размер пенсии алматинцев
Комуслуги в Алматы
Новые тарифы на коммунальные услуги рассчитывают в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления