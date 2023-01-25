Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Генпрокуратура хочет ужесточить наказание за лжетерроризм

Генпрокуратура хочет ужесточить наказание за лжетерроризм Фото: pixabay
25 января в Генеральной прокуратуре рассказали Zakon.kz о работе по противодействию лжетерроризму. По данным надзорного органа, в 2022 году число ложных сообщений об актах терроризма увеличилось, сообщает Zakon.kz.

Также сказано, что возбуждено 181 уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса.

Отмечено, что в целях оперативного взаимодействия с иностранными государствами по обмену данными в отношении авторов анонимных сообщений проводится работа по присоединению к Будапештской конвенции ("О компьютерных преступлениях").

"Также Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается вопрос об усилении уголовной ответственности за лжетерроризм и отнесении данного вида правонарушения к категории "тяжких" (срок лишения – до 7 лет)".Пресс-служба ГП РК

Как правило, уточнили в ведомстве, проверка указанных фактов отнимает много времени и ресурсов.

На место происшествия выезжают полиция, спасатели, кинологи, пожарные, бригады скорой помощи, следственно-оперативные группы.

Всего в 2022 году было осуждено 25 лиц.

В декабре 2022 года в Караганде "заминировали" 12 школ. 

В Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительных работ в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Читайте также

В Талдыкоргане мужчина пнул и швырнул кошку в дерево

Смертельное ДТП произошло на ж/д переезде в Экибастузе

В Таразе задержаны два медработника по подозрению в торговле младенцами

Анастасия Московчук
Генеральная прокуратура Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
в Казахстане хотят изменить правила выдачи РВП и ПМЖ
В Казахстане хотят изменить правила выдачи иностранцам разрешения на временное и постоянное проживание
В городах Казахстана синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
В городах Казахстана синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Назван средний размер пенсии алматинцев
Назван средний размер пенсии алматинцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления