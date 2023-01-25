Генпрокуратура хочет ужесточить наказание за лжетерроризм

25 января в Генеральной прокуратуре рассказали Zakon.kz о работе по противодействию лжетерроризму. По данным надзорного органа, в 2022 году число ложных сообщений об актах терроризма увеличилось, сообщает Zakon.kz.

Также сказано, что возбуждено 181 уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса.

Отмечено, что в целях оперативного взаимодействия с иностранными государствами по обмену данными в отношении авторов анонимных сообщений проводится работа по присоединению к Будапештской конвенции ("О компьютерных преступлениях").

"Также Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается вопрос об усилении уголовной ответственности за лжетерроризм и отнесении данного вида правонарушения к категории "тяжких" (срок лишения – до 7 лет)". Пресс-служба ГП РК

Как правило, уточнили в ведомстве, проверка указанных фактов отнимает много времени и ресурсов.

На место происшествия выезжают полиция, спасатели, кинологи, пожарные, бригады скорой помощи, следственно-оперативные группы.



Всего в 2022 году было осуждено 25 лиц.

В декабре 2022 года в Караганде "заминировали" 12 школ.

В Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительных работ в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.