41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала мамой
Фото: Instagram/parishilton
Американская актриса, певица и модель Пэрис Хилтон 25 января поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью, сообщает Zakon.kz.
"Тебя уже так сильно любят, что это не описать словами", – гласит подпись к фотографии, на кадрах которой две руки: мамы и новорожденного.
К поздравлениям присоединились звездные друзья знаменитой блондинки. Среди комментаторов с наилучшими пожеланиями выступили Хайди Клум, Ким Кардашьян, Деми Ловато, Линдси Лохан и другие.
Личная жизнь светской львицы всегда привлекала чрезмерное влияние СМИ. В 2021 году стало известно, что Хилтон помолвлена с бизнесменом Картером Реумом.
В ряде средств массовой информации отмечено, что голливудская актриса воспользовалась услугами суррогатной матери.
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