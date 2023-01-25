41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала мамой

Американская актриса, певица и модель Пэрис Хилтон 25 января поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью, сообщает Zakon.kz.

"Тебя уже так сильно любят, что это не описать словами", – гласит подпись к фотографии, на кадрах которой две руки: мамы и новорожденного.

К поздравлениям присоединились звездные друзья знаменитой блондинки. Среди комментаторов с наилучшими пожеланиями выступили Хайди Клум, Ким Кардашьян, Деми Ловато, Линдси Лохан и другие.









Личная жизнь светской львицы всегда привлекала чрезмерное влияние СМИ. В 2021 году стало известно, что Хилтон помолвлена с бизнесменом Картером Реумом.









В ряде средств массовой информации отмечено, что голливудская актриса воспользовалась услугами суррогатной матери.