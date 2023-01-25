В Узбекистане штат госслужащих сократили на четверть

Численность управленческого и производственного персонала министерств и ведомств сократили на 17 447 единиц, сообщает Zakon.kz.

Число заместителей глав министерств и ведомств сократили с 207 до 144. По предварительной оценке, в рамках сокращения будут свободны 703 автомобиля и 10 зданий, сообщает Газета.uz.

В результате этих мер ожидается экономия 1,5 трлн сумов бюджетных средств (61,5 млрд тенге) за счет сокращения штатных единиц, а также 70 млрд сумов (2,8 млрд тенге) – за счет сокращения количества автомобилей (включая затраты на ГСМ, замену шин и другое).

Общая численность работников министерств и ведомств ограничилась 56 573 штатными единицами. Запрещается вводить дополнительные штатные единицы управленческого персонала за счет внебюджетных средств министерств.

Первый заместитель главы Агентства развития государственной службы Отабек Хасанов ранее отмечал, что в Узбекистане в 61 министерстве и ведомстве, а также 208 акиматах численность госслужащих составляет 118 тысяч, из них 55−60% работают в республиканских организациях.

Высвобожденные средства власти планируют направить на решение социальных проблем.