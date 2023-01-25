39 правонарушителей сняли с авиарейсов с начала года

С начала 2023 года транспортные полицейские за различные административные правонарушения сняли с авиарейсов 39 лиц, сообщает Zakon.kz.

Из них 16 – за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за нарушение правил поведения на воздушном судне наказали пятерых, сообщил начальник Управления административной полиции Департамента полиции на транспорте Даулет Молдаханов.

В линейный отдел полиции в аэропорту города Астаны от представителей авиакомпании FlyArystan поступило сообщение о принятии мер в отношении пассажирки авиарейса сообщением Туркестан – Астана. По прилету воздушного судна женщина по акту передана полицейским.

"В ходе проверки транспортные полицейские установили 37-летнюю жительницу Туркестана, которая во время полета находилась в состоянии алкогольного опьянения и не подчинялась правилам безопасности на борту самолета. В отношении правонарушителя сотрудниками ЛОП составлены два административных материала по ст. 440 ч. 1 КоАП РК “Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения”, по ст. 566 ч. 1 КоАП РК “Нарушение правил поведения на воздушном судне” и наложен штраф в размере 8 МРП". Даулет Молдаханов

В ДП на транспорте отметили, что нарушение гражданами правил поведения на борту воздушного судна не только снижает комфорт для остальных пассажиров, но и создает ситуацию, угрожающую безопасности полета.