Скандального казахстанца сняли с авиарейса и будут судить за несколько нарушений

48-летнего жителя Туркестанской области сняли с авиарейса сообщением Актобе – Шымкент из-за нескольких правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 25 августа в пресс-службе Департамента полиции на транспорте (ДП), деструктивный пассажир был снят с авиарейса по акту командира воздушного судна сотрудниками линейного отдела.

"В ходе проверки полицейские установили, что 48-летний житель Туркестанской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, не выполнял требования экипажа, выражался нецензурной бранью в отношении работников авиакомпании. Кроме того, оказал злостное неповиновение законному требованию сотрудника полиции при доставлении его в комнату полиции", – сообщили в ДП.

В отношении правонарушителя составили административные протоколы:

за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения;

за мелкое хулиганство;

за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа.

Материал направлен в суд для принятия процессуального решения.

