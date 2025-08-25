#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Общество

Скандального казахстанца сняли с авиарейса и будут судить за несколько нарушений

полицейские патрулируют здание аэропорта, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 16:38 Фото: ДП Алматы
48-летнего жителя Туркестанской области сняли с авиарейса сообщением Актобе – Шымкент из-за нескольких правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 25 августа в пресс-службе Департамента полиции на транспорте (ДП), деструктивный пассажир был снят с авиарейса по акту командира воздушного судна сотрудниками линейного отдела.

"В ходе проверки полицейские установили, что 48-летний житель Туркестанской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, не выполнял требования экипажа, выражался нецензурной бранью в отношении работников авиакомпании. Кроме того, оказал злостное неповиновение законному требованию сотрудника полиции при доставлении его в комнату полиции", – сообщили в ДП.

В отношении правонарушителя составили административные протоколы:

  • за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения;
  • за мелкое хулиганство;
  • за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа.

Материал направлен в суд для принятия процессуального решения.

Ранее житель Шымкента около магазина оскорбил незнакомца, выразившись в его адрес матом. Суд оштрафовал его на 78 640 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Алматинской области обозначили ключевые приоритеты в сфере образования
Общество
16:47, Сегодня
В Алматинской области обозначили ключевые приоритеты в сфере образования
Масштабные акции в рамках экологической программы "Таза Қазақстан" прошли в области Абай
Общество
16:42, Сегодня
Масштабные акции в рамках экологической программы "Таза Қазақстан" прошли в области Абай
От прохлады до 37-градусного зноя: обновлен прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на три дня
Общество
15:33, Сегодня
От прохлады до 37-градусного зноя: обновлен прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на три дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: