В России майнеров решили обложить налогом

Участники рынка криптовалюты в России бдут выплачивать налоги за майнинг, сообщает Zakon.kz.

Министерство финансов РФ решили взимать налог на прибыль с майнеров, пишет ComNews. Ставка налога еще не определена, предположительно, она будет от 7,5 до 20%.





"В этом сегменте налоги в результате добычи криптовалют платят только так называемые майнинговые отели. Они предоставляют услуги хостинга — комплексного размещения оборудования для майнинга по аналогии с обычными дата-центрами. Такие компании на общих условиях платят налог на прибыль 20%", — рассказал вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) по коммерческим проектам Максим Зеленевский.

В минфине России отмечают, что введение налога на майнинг поддерживают не только в ведомстве, но и сами участники рынка.



В Казахстане официально действующих криптобирж нет. Вместе с тем криптовалюта может обмениваться на зарубежных криптобиржах, поскольку в таком случае оборот криптовалюты происходит за пределами страны, сообщают в комитете госдоходов.



При реализации физическим лицом криптовалюты на зарубежной криптобирже возникает обязательство уплаты подоходного налога по ставке 10% от стоимости реализации имущества в соответствии со статьей 332 Налогового кодекса.