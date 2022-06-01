Можно ли в Казахстане заниматься торговлей криптовалютой

На сайте электронного правительства был задан вопрос: может ли физическое лицо заниматься куплей и продажей криптовалюты (Bitcoin, USDT), извлекать из этого доход и нужно ли при этом платить налоги, сообщает Zakon.kz.

В Комитете госдоходов МФ РК ответили, что согласно закону об информатизации выпуск и оборот криптовалюты на территории Казахстана запрещается, за исключением ряда случаев, предусмотренных законами РК.

На сегодняшний день на территории РК официально функционирующие криптобиржи отсутствуют. Вместе с тем криптовалюта может обмениваться на зарубежных криптобиржах, поскольку в таком случае оборот криптовалюты происходит за пределами РК. Комитет госдоходов

Вместе с тем в КГД отметили, что при реализации физическим лицом криптовалюты на зарубежной криптобирже возникает обязательство уплаты подоходного налога по ставке 10% от стоимости реализации имущества в соответствии с положениями статьи 332 Налогового кодекса.

Декларация по индивидуальному подоходному налогу формы 240.00 представляется не позднее 31 марта года, следующего за отчетным периодом.