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Можно ли в Казахстане заниматься торговлей криптовалютой

можно ли в РК заниматься купле-продажей криптовалюты Фото: Zakon.kz
На сайте электронного правительства был задан вопрос: может ли физическое лицо заниматься куплей и продажей криптовалюты (Bitcoin, USDT), извлекать из этого доход и нужно ли при этом платить налоги, сообщает Zakon.kz.

В Комитете госдоходов МФ РК ответили, что согласно закону об информатизации выпуск и оборот криптовалюты на территории Казахстана запрещается, за исключением ряда случаев, предусмотренных законами РК.

На сегодняшний день на территории РК официально функционирующие криптобиржи отсутствуют. Вместе с тем криптовалюта может обмениваться на зарубежных криптобиржах, поскольку в таком случае оборот криптовалюты происходит за пределами РК.Комитет госдоходов

Вместе с тем в КГД отметили, что при реализации физическим лицом криптовалюты на зарубежной криптобирже возникает обязательство уплаты подоходного налога по ставке 10% от стоимости реализации имущества в соответствии с положениями статьи 332 Налогового кодекса.

Декларация по индивидуальному подоходному налогу формы 240.00 представляется не позднее 31 марта года, следующего за отчетным периодом.

Лариса Черненко
Интересное Казахстан
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