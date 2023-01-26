62 казахстанца заболели коронавирусом за сутки
Фото: pixabay
В Минздраве Казахстана сообщили, что за прошедшие сутки в стране КВИ выявили у 62 заболевших, сообщает Zakon.kz.
Днем ранее число заболевших составило 66 человек.
По данным Минздрава, на 26 января лечение от КВИ продолжают получать 1711 человек (–1 569+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находится – 114 пациентов, на амбулаторном уровне – 1597.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 6 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa,
- на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
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