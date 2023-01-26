Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

62 казахстанца заболели коронавирусом за сутки

62 казахстанца заболели коронавирусом за сутки Фото: pixabay
В Минздраве Казахстана сообщили, что за прошедшие сутки в стране КВИ выявили у 62 заболевших, сообщает Zakon.kz.

Днем ранее число заболевших составило 66 человек.

По данным Минздрава, на 26 января лечение от КВИ продолжают получать 1711 человек (–1 569+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находится – 114 пациентов, на амбулаторном уровне – 1597.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 6 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa,
  • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Читайте также

За сутки 66 казахстанцев заразились коронавирусом

Российские диетологи считают, что не нужно бояться "вечернего жора"

В ВОЗ обеспокоены новым ростом смертности от COVID-19

Анастасия Стативкина
COVID-19 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Возврат незаконно выведенных активов: в Казахстане составят список людей, которых обяжут сдать декларацию
Возврат незаконно выведенных активов: в Казахстане составят список людей, которых обяжут сдать декларацию
Жена Ильи Ильина провела обряд бетагар
Жена Ильи Ильина провела обряд беташар
Срок уплаты налогов и платежей истекает 25 января
Срок уплаты налогов и платежей истекает 25 января
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления