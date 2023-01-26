62 казахстанца заболели коронавирусом за сутки

Фото: pixabay

В Минздраве Казахстана сообщили, что за прошедшие сутки в стране КВИ выявили у 62 заболевших, сообщает Zakon.kz.

Днем ранее число заболевших составило 66 человек.

По данным Минздрава, на 26 января лечение от КВИ продолжают получать 1711 человек (–1 569+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находится – 114 пациентов, на амбулаторном уровне – 1597. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa,

на аппарате ИВЛ – 2 пациента. Читайте также За сутки 66 казахстанцев заразились коронавирусом Российские диетологи считают, что не нужно бояться "вечернего жора" В ВОЗ обеспокоены новым ростом смертности от COVID-19

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