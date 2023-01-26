Токаев высказался о критике власти

Во время выступления на заседании Сената Парламента РК 26 января 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что критика власти является неотъемлемой частью гражданского общества, сообщает Zakon.kz.

По его словам, любые выборы являются своеобразным тестом на политическую зрелость общества. В обществе разворачиваются острые дискуссии.

Президент уточнил, что его принципиальная позиция заключается в том, что критика власти является неотъемлемой частью гражданского общества, и Казахстан здесь не исключение.

"Наш принцип "разные мнения, но единая нация" незыблем. В то же время критика власти не должна быть огульной. Она должна быть конструктивной. Любым проявлениям политического радикализма, экстремизма не будет места в нашей стране. Демократия – это в первую очередь ответственность за свои слова и действия. Мы все живем в одном общем доме. Поэтому каждый гражданин, любой общественный деятель, все политические силы должны осознавать свою прямую ответственность за будущее страны". Касым-Жомарт Токаев

В продолжении президент отметил, что "в условиях беспрецедентно сложной геополитической ситуации в мире только от нас самих, от нашего единства и сплоченности зависят мир и благополучие на нашей священной земле".

"Еще раз напоминаю об исключительной важности сохранения и укрепления Независимости. Это самое ценное, что есть у нашего народа. Мы должны твердо идти курсом конструктивных реформ и делать все возможное для укрепления государственности и консолидации общества. Залогом этого являются высокая культура политической ответственности и деятельный, истинный патриотизм наших граждан". Касым-Жомарт Токаев

Каждый, по словам главы государства, должен следовать принципу взаимной солидарности.

"Только так мы построим Справедливый Казахстан – страну равных возможностей и прогресса", – считает Токаев.

Кроме того, президент сказал, что стране нужны партии, которые умеют защищать интересы людей.