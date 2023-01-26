Бывший муж Шакиры показал новую возлюбленную

Экс-защитник каталонской "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике продемонстрировал фотографию, где он со своей новой возлюбленной. Это испанская 23-летняя модель Клара Чиа Марти, сообщает Zakon.kz.

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Девушка является сотрудником отдела по связям с общественностью в инвестиционной компании, которой руководит Пике. Как пишут некоторые источники, футболист влюбился в Клару с первого взгляда, а когда услышал, что она является PR-менеджером, то пригласил на работу в свою компанию, где и развивались их отношения.

Фото: Instagram/3gerardpique

Летом прошлого года Пике развелся со знаменитой колумбийской певицей Шакирой, они были в браке 11 лет, у них двое детей. Сам же 35-летний футболист завершил карьеру в конце 2022 года. Выступал за "МЮ", "Реал Сарагосу" и "Барселону". В составе сборной Испании становился чемпионом мира-2010 и Европы-2012.

