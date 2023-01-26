Как в Казахстане будут выявлять незаконные операции с использованием цифровых активов
Цифровой актив (ЦА) – это имущество, созданное в электронно-цифровой форме с применением средств криптографии и компьютерных вычислений, не являющееся финансовым инструментом, а также электронно-цифровая форма удостоверения имущественных прав.
Выделены 5 групп пользователей цифровых активов (ЦА) в Казахстане:
- лица, участвующие в цифровом майнинге путем создания майнинговых дата-центров, без истории оборота в криминальных платежах;
- рядовые граждане, использующие ЦА как средство накопления, инвестирования, оплаты официальных услуг в интернете;
- обменные пункты, осуществляющие обмен цифровых активов на фиатную валюту и покупку ЦА для физических лиц;
- лица, использующие цифровые активы в криминальных схемах;
- трансграничные операции, связанные с ЦА.
В рамках предотвращения использования цифровых активов в преступной деятельности Методические рекомендации содержат 24 основных характерных признака-индикатора незаконных операций.
В частности, в таким операциям относятся:
- операции по внесению крупного первоначального депозита при установлении новых отношений с лицами, осуществляющими деятельность по выпуску ЦА, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену ЦА на деньги, ценности и иное имущество, сумма которого не соответствует профилю клиента и или вывод активов без дополнительных операций, либо в кратчайшие сроки после их появления на счете;
- перевод ЦА в срочном порядке в адрес нескольких провайдеров услуг цифровых активов, зарегистрированных либо оперирующих в другой стране или территории;
- осуществление публичным должностным лицом, их супругов и близких родственников покупки ЦА на суммы свыше 10 миллионов тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 млн тенге;
- обмен ЦА на фиатную валюту с убытком;
- в случае если биржа зарегистрирована в юрисдикции с более низким уровнем риска, но имеет директоров и бенефициарных владельцев, которые находятся и проживают в юрисдикциях с более высоким уровнем риска;
- клиент использует криптобиржу или зарубежный сервис перевода денег или ценностей, находящийся в государстве (на территории), которое не выполняет рекомендации ФАТФ либо информация о нахождении (локации) криптобиржи отсутствует;
- совершение операций с адресами ЦА или банковскими картами, связанными с известными аферами, вымогательством или применением программ-вымогателей, с маркетплейсами Даркнета и другими незаконными веб-сайтами, с адресами, находящимися под санкциями;
- в случаях, когда не требуется информация Знай своего клиента (Know Your Client), должная/надлежащая проверка и управление рисков клиентов (Сustomer Due Diligence) (далее – KYC/CDD);
- необоснованно большие значения, обороты и объемы ЦА, которые из криптокошельков проходят процесс обналичивания на биржах, связанных с платформой Peer-to-peer для дальнейшего перевода на банковские счета;
- средства клиента получены с криптобиржи либо направляются в работу на криптобиржу, которая не зарегистрирована или не имеет соответствующей лицензии;
- клиент необоснованно часто меняет свои идентификационные данные, включая адреса регистрации, электронной почты, IP-адреса и финансовую информацию, либо осуществляет вход в систему предоставления услуг цифровых активов с IP-адресов из разных стран;
- пополнение банковского счета или криптокошелька одного и того же лица (резидента) от нескольких нерезидентов, в том числе из-за рубежа;
- поступление клиенту резиденту РК денег за работы и услуги, не соответствующие его виду деятельности, и за товары, которые не приобретались ранее (не могли быть произведены или импортированы), при этом сумма уплаченных клиентом налогов в РК за предшествующий и текущий год к сумме поступивших денег менее 1 процента;
- клиент использует большое количество различных предоплаченных платежных карточек для покупки ЦА и ряд других;
В методичке предусматривается, что при проведении надлежащей проверки клиента для предотвращения противоправных действий рекомендуется анализировать интернет пространство, в том числе Facebook, Telegram, YouTube, Instagram, Twitter или другие возможные источники для получения дополнительной информации.