Как произвести перевод обеспеченных цифровых активов: новые правила

И. о. председателя Агентства РК по финансовому мониторингу приказом от 30 октября 2024 года утвердил Правила осуществления переводов обеспеченных цифровых активов, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в соответствии с подпунктом 13-9) статьи 16 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (закон о ПОД/ФТ) и определяют порядок осуществления переводов обеспеченных цифровых активов лицом, осуществляющим выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, с учетом требований, установленных законом о ПОД/ФТ.

Лицо, осуществляющее выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов (Лицо), является индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом РК, осуществляющим эксплуатацию цифровой платформы по хранению и обмену обеспеченных цифровых активов и имеющим разрешение на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.

Разрешение на осуществление деятельности по выпуску и обращению обеспеченных цифровых активов выдает уполномоченный орган в сфере цифровых активов.

Перевод обеспеченных цифровых активов осуществляется путем удостоверения и перехода прав на обеспеченные цифровые активы, включая отчуждение, приобретение, обмен цифровых активов на деньги и иное имущество, посредством внесения в информационную систему сведений, в соответствии с соглашением между пользователями информационной системы.

Лицо при отправлении или получении обеспеченных цифровых активов от имени клиента и бенефициарного собственника удостоверяет, что перевод и любые связанные с ним сообщения содержат точную информацию об отправителе и получателе, и принимает меры надлежащей проверки.

При этом лицо создает и поддерживает процедуры, системы и средства контроля для мониторинга, обнаружения и сообщения об операциях, превышающих установленные пороговые значения, выявления подозрительной деятельности.

Информация, сопровождающая все переводы обеспеченных цифровых активов, должна содержать:

данные отправителя (его представителя) и получателя;

номер банковского счета отправителя/получателя (при наличии);

адрес отправителя/получателя;

идентификационный номер отправителя и получателя (при наличии);

при отсутствии счета указывается номер операции.

Кроме того, при осуществлении перевода обеспеченных цифровых активов должно быть исполнено требование о назначении ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля из числа руководящих работников лица или иных руководителей не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также иные требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, в том числе о наличии безупречной деловой репутации.

Сведения и информация касательно переводов обеспеченных цифровых активов представляются в уполномоченный орган по финансовому мониторингу электронным способом.

Лицо, осуществлявшее перевод цифровых активов, в течение пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом (его представителем) и бенефициарным собственником обязано хранить копии документов.

Приказ вводится в действие с 15 ноября 2024 года.

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