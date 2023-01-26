В СКО приняли дорогу без асфальта
Фото: Zakon.kz
Сотрудники Департамента АФМ по Северо-Казахстанской области выявили хищения бюджетных средств в особо крупном размере по государственной программе "Ауыл – Ел бесігі", сообщает Zakon.kz.
Как сказано в распространяемом сообщении, в эксплуатацию была принята автомобильная дорога при полном отсутствии дорожного полотна.
"Из запланированной протяженности дороги 53,5 км отсутствовало 27 км автодороги. Сумма причиненного ущерба составила порядка 450 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК
Отмечено, что в результате расследования уголовного дела по факту хищения при строительстве дороги в районе им. Г. Мусрепова выявлены причастные к хищению лица.
Дело направлено в суд, добавили в агентстве.
Строительство указанной автодороги, по данным АФМ, для местных жителей имеет социальное значение ввиду их отдаленности от районного центра.
19 января 2023 года стало известно, что в Алматы по программе ArtSport украли 2,5 млрд тенге.
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