В СКО приняли дорогу без асфальта

Сотрудники Департамента АФМ по Северо-Казахстанской области выявили хищения бюджетных средств в особо крупном размере по государственной программе "Ауыл – Ел бесігі", сообщает Zakon.kz.

Как сказано в распространяемом сообщении, в эксплуатацию была принята автомобильная дорога при полном отсутствии дорожного полотна.

"Из запланированной протяженности дороги 53,5 км отсутствовало 27 км автодороги. Сумма причиненного ущерба составила порядка 450 млн тенге". Пресс-служба АФМ РК

Отмечено, что в результате расследования уголовного дела по факту хищения при строительстве дороги в районе им. Г. Мусрепова выявлены причастные к хищению лица.

Дело направлено в суд, добавили в агентстве.



Строительство указанной автодороги, по данным АФМ, для местных жителей имеет социальное значение ввиду их отдаленности от районного центра.

19 января 2023 года стало известно, что в Алматы по программе ArtSport украли 2,5 млрд тенге.