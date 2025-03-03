Переселенцы получили от государства более 103 млн тенге, но уехали с мест расселения в СКО

Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили факты хищения бюджетных средств по программе переселения, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 3 марта 2025 года следует, что надзорным органом в рамках проверок выявлены грубейшие нарушения действующего законодательства, выразившиеся в несоблюдении принятых обязательств социального контракта и завышении стоимости жилья.

"Участники программы переселения, получившие материальную помощь от государства, в нарушение принятых обязательств социальным контрактом переезжали с места расселения в другие регионы республики для постоянного проживания. Несмотря на это, должностными лицами местных исполнительных органов не приняты меры по взысканию данных выплат в размере 103,6 млн тенге". Прокуратура СКО

По актам прокурорского надзора 25 должностных лиц местных исполнительных органов (в том числе 11 руководителей филиалов карьерных центров) привлечены к дисциплинарной ответственности, возмещены бюджетные средства на сумму 19,1 млн тенге.

По оставшейся сумме в суды поданы исковые заявления, которые находятся на рассмотрении.

Вместе с тем участники программы переселения Айыртауского, Г. Мусрепова, Жамбылского районов, вопреки требованиям Социального кодекса и Правил добровольного переселения лиц в целях максимального получения государственной компенсации по возмещению расходов на приобретение жилья, искусственно завышали их фактическую стоимость.

"От этих незаконных действий государству причинен ущерб на общую сумму 11,3 млн тенге. По данным фактам органами прокуратуры начаты досудебные расследования по ст. 190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса РК". Прокуратура СКО

Приговорами районного суда три участника программы осуждены к ограничению свободы сроком от одного года до трех лет (вступили в законную силу).

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