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В Казахстане создадут "Белый лист" сайтов, которые не будут блокировать при ЧС

Казахстан МЦРИАП ЧС интернет блокировка сайт Фото: unsplash
Список жизненно-важных интернет-ресурсов, которые будут доступны в условиях чрезвычайной ситуации, формирует Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил министр Багдат Мусин на коллегии МЦРИАП, министерство совместно с Государственной технической службой формируют список интернет-ресурсов, не подлежащих блокировкам ни при каких условиях.

"Январские события нам показали, что государство не должно приостанавливать работу всех сетей связи в период ЧС. Ряд жизненно-важных объектов, государственных и частных организаций, таких, как банки, электронное правительство, должны быть доступны бесперебойно в любое время. Поэтому мы формируем так называемый "Белый лист" – такой нормативно-правовой акт, список интернет-ресурсов, к которым будет доступ в любое время, даже во время чрезвычайных ситуаций". Багдат Мусин

Кроме того, по его словам, МЦРИАП принимает меры для борьбы с интернет-мошенничеством с использованием "подменных" телефонных номеров. Такие номера отслеживают путем обработки международного трафика и блокируют.

Министр также сообщил, что рост использования ИКТ-решений повышает важность обеспечения информационной безопасности. В рамках концепции "Киберщит Казахстана" уже сформирована нормативная база, установлены требования защиты для объектов электронного правительства и критически важных объектов информатизации.

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