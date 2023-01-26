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Сколько золотых слитков купили казахстанцы в 2022 году

Сколько золотых слитков продано в Казахстане в 2022 году Фото: Нацбанк
По данным Нацбанка, в 2022 году банки второго уровня и отдельные небанковские обменные пункты продали 37 940 мерных слитков общим весом 1,1 тонны, сообщает Zakon.kz.

Программа по продаже и обратному выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным ,анком в 2017 году. Всего за время ее действия продано 112 845 золотых слитков общим весом 3,8 тонны.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 гр.

Как отметили в Нацбанке, наибольшей популярностью среди покупателей в 2022 году пользовался слиток весом 5 гр. Его доля от общего объема продаж в 2022 году составила 30,5% – 11 558 штук. Далее следуют 20-граммовые – 8 605 штук (23%) и 10-граммовые – 8 548 штук (22,5%), 100-граммовые – 6 462 штуки (17%) и 50-граммовые – 2 767 штук (7%).

В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Астана и Караганда. Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка мерных слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день".


В 2022 году банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп было принято 7 703 мерных слитка общей массой 201,4 кг, что составляет 20,3% от общего объема реализации мерных слитков за данный период. Практически все принятые на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Нацбанка, - рассказали в финрегуляторе.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в ряде банков второго уровня, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

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