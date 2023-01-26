Елена Рыбакина: Хочу выиграть финал и завоевать второй титул в карьере

Финалистка Открытого чемпионата Австралии-2023 по теннису Елена Рыбакина прокомментировала свою победу над Викторией Азаренко в полуфинале нынешнего турнира, а также будущий матч за титул, сообщает Zakon.kz.

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На послематчевом интервью для известной теннисистки, а ныне журналистки Елены Докич наша спортсменка высказалась о непростых погодных условиях, которые ее ждали в полуфинале с Азаренко.

"Я довольна своей игрой сегодня, спасибо моей команде, но скажу, это было нелегко. Не смогла показать свой агрессивный теннис, из-за этого заставляла своих наставников нервничать. Погода дала о себе знать. В финале хочу насладиться игрой, и хочу выиграть его, включая титул. Постараюсь показать свой лучший теннис. Надеюсь, опыт "Уимболдона" мне поможет. Также жду помощи от своего талисмана, моей сестры, которая здесь с мамой". Елена Рыбакина

Финал Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде с участием Елены Рыбакиной состоится 28 января. Начало матча запланировано на 14:30 по времени Астаны. Соперник по финалу пока не определен, в эти минуты идет второй женский полуфинал, в котором встречаются Арина Соболенко (Беларусь) и Магда Линетт (Польша).

