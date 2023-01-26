Что делать, если вы обнаружили в своей кредитной истории некорректные сведения

Об этом Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Информация обо всех финансовых обязательствах заемщика, действующих и прошлых содержится в персональном кредитном отчете. Это сумма кредита, срок действия кредитного договора, наличие дополнительного обеспечения, информация о том, как часто вносились платежи, были ли просрочки и т.д. Данные для формирования персонального кредитного отчета (кредитной истории) хранятся в кредитных бюро. В Казахстане их два – Государственное кредитное бюро (ГКБ) и Первое кредитное бюро (ПКБ).



Проверять свою кредитную историю необходимо регулярно, хотя бы раз в полгода. Таким образом вы сможете отслеживать корректность информации, отраженной в персональном кредитном отчете.

Если, к примеру, в вашей кредитной истории отображена информация о текущей просрочке по погашенному платежу, задолженности по кредиту, который вы закрыли, или займе, который был оформлен на вас мошенническим способом, то вы можете оспорить данные некорректные сведения.

Как это сделать?

Данную услугу бесплатно предоставляют кредитные бюро. Заемщики могут обратиться в ГКБ или ПКБ с соответствующими заявлениями.

Кроме того, в целях защиты прав потребителей финансовых услуг и улучшения кредитной истории заемщиков Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с кредитными бюро запустило дистанционный процесс оспаривания информации в кредитной истории через медиапортал по финансовой грамотности.

Что нужно знать заемщикам?

Чтобы подать заявку на оспаривание информации через сервис финрегулятора, нужно в специальной форме указать свои данные: ИИН и номер телефона. Отработка заявлений осуществляется в установленные законодательством сроки. В течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления об оспаривании информации и на основании полученного от кредитора ответа, заявителю будет направлен соответствующий ответ от кредитных бюро. В случае признания некорректной информации и внесения корректировок кредитором, данные изменения отразятся в кредитном отчете заявителя.

Для того, чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо иметь актуальный персональный кредитный отчет, полученный не позднее чем за 15 дней до даты подачи оспаривания, и действующий номер телефона, зарегистрированный в базе мобильных граждан.

Вы можете запросить персональный кредитный отчет, обратившись в:

ГКБ – посредством сайта id.mkb.kz;

ПКБ – посредством интернет-порталов www.1cb.kz, www.egov.kz;

центры обслуживания населения (ЦОН) по месту жительства;

отделения АО "Казпочта".

Отследить статус своей заявки на оспаривание кредитной истории можно через корпоративный WhatsApp чат ГКБ: + 7(701) 485 08 34; в личном кабинете на портале ПКБ.