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Новый глава Верховного суда рассказал Токаеву о предстоящих реформах

Токаев принял председателя Верховного суда Фото: gov.kz
26 января глава государства принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе судебной реформы, нацеленной на обеспечение верховенства права и повышение качества отправления правосудия.

Как отметил председатель Верховного суда, предложения по реформе разделены на три блока: неотложные меры, законодательные инициативы, долгосрочные задачи.

В рамках неотложных мер запланированы открытие залов судебных заседаний для обязательных оффлайн процессов, а также актуализация нормативных постановлений Верховного суда по наиболее чувствительным сферам.

Токаев принял председателя Верховного суда

Фото: akorda.kz


В числе законодательных инициатив Асламбек Мергалиев назвал введение эффективного судебного контроля на досудебной стадии, сокращение сроков рассмотрения административных дел в сфере госзакупок, налогообложения и деятельности частных судебных исполнителей.

В долгосрочном порядке предусмотрена разработка комплекса законодательных и организационных мер. В настоящее время на рассмотрении Парламента находятся два законопроекта, которые направлены на введение выборности председателей судов, исключение инструментов давления силовиков на судей, усиление полномочий Высшего судебного совета и расширение подсудности ювенальных судов.

Кроме того, прорабатываются предложения по реальному обеспечению принципа состязательности в уголовном процессе и механизм привлечения судей к ответственности за грубые нарушения закона.

В завершение встречи глава государства отметил необходимость качественной реализации мероприятий по дальнейшему совершенствованию судебной системы.

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