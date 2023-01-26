Президента Татарстана переименуют в раиса без переходного периода

Госсовет Татарстана принял в окончательном чтении новую редакцию поправок в Конституцию республики, в соответствии с которой действующий глава региона утратит право именоваться президентом, сообщает Zakon.kz.

При этом высшее должностное лицо переименуют без учета переходного периода. Поправки начинают действовать сразу после их принятия, без учета окончания срока полномочий действующего президента Татарстана.

Об этом в четверг, 26 января, заявил председатель Комитета госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

"Принятый закон содержит переходные положения, в соответствии с которыми новое наименование… будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстан. Однако после проведения дополнительных консультаций… было принято решение отказаться от переходного периода", — поделился он.

Конституционные изменения коснутся шести разделов, которые включают 60 статей, цитирует его сайт госсовета республики Татарстан.



В декабре прошлого года парламент республики принял поправку в Конституцию, согласно которой высшее должностное лицо региона будет называться "глава – раис Татарстана". Первоначально предполагалось, что новое название должности будет применяться только к вновь избранному главе республики, а для действующего президента Рустама Минниханова сохранится старое до окончания срока полномочий в 2025 году.