Политика

Токаев встретился с переизбранным Раисом Татарстана

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 18:34 Фото: Акорда
В начале беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Рустама Минниханова с переизбранием на пост Раиса Республики Татарстан и поблагодарил его за активное участие в упрочении казахско-российских отношений, взаимовыгодного партнерства между регионами Казахстана и Татарстаном, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Мы готовимся к государственному визиту в Москву 12 ноября. Считаем, что это рубежное событие в наших отношениях. Будут подписаны важные документы, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества. Я знаю, что вы посетили Северо-Казахстанскую и Костанайскую области. У Вас есть планы по развертыванию предприятий на территории Казахстана. Мы приветствуем все эти планы. Мы всегда будем поддерживать все начинания Татарстана в Казахстане", – сказал президент.

Глава государства отметил успешное сотрудничество в области машиностроения, выпуска комплектующих и нефтегазохимии.

По его мнению, особого внимания заслуживают совместные инвестиционные проекты с компаниями "КАМАЗ" и "Татнефть".

Рустам Минниханов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Казахстан и подтвердил заинтересованность в наращивании контактов в сферах бизнеса, промышленности, образования и культуры.

Ранее Токаев принял генсекретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
