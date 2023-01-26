В Туркестанской области поставки угля находятся под строгим контролем

На отопительный период в области необходимо более 900 тыс. тонн угля. Топливо, необходимое бюджетным учреждениям, поставлено в полном объеме. На сегодня в область доставлено 480 тыс. тонн, сообщает Zakon.kz.

Об этом в ходе брифинга рассказал первый заместитель акима области Арман Жетписбай.

В регионе 26 железнодорожных тупиков для приема угля, 21 предприятие по перевозке угля. В соответствии с поручением акима области акиматы районов и городов проводят работу с поставщиками, продавцами угля для обеспечения населения устойчивым углем на железнодорожных тупиках или базах, складах, расположенных в населенных пунктах. Рейдовые мероприятия проводятся на постоянной основе.

"На сегодняшний день по области имеется 1618 тонн запасов угля. Вчера поступило 49 вагонов угля, сегодня спускаются 102 вагона. На пути 349 вагонов угля. Совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития, "КТЖ" и владельцами месторождений мы договорились об увеличении поставок угля в Туркестанскую область. Недостатка в угле нет. Ход отопительного сезона и угольный вопрос находятся на постоянном контроле. В некоторых районах проведена работа по выявленным недостаткам, поставка запасов угля и отопительный сезон находятся на постоянном контроле", – сказал А. Жетписбай.





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области





На брифинге также прокомментировали информацию о торговле выделенным Туркестанской области углем соседнему государству. По словам руководителя Управления таможенного администрирования Департамента государственных доходов по Туркестанской области Серика Маликова, в регионе оператор по перевозке угля за рубеж не зарегистрирован.



"В прошлом году ответственным министерством с 30 сентября запрещена перевозка угля автотранспортом за рубеж. А по железной дороге выход есть. С 30 сентября прошлого года из Казахстана в Узбекистан экспортировано более 210 тысяч тонн угля. Угольные эскортные компании зарегистрированы в Карагандинской, Павлодарской, Улытауской областях, таможенные процедуры проводятся в тех же регионах. Налогоплательщики, экспортирующие уголь на территории Туркестанской области, не зарегистрированы и не оформлены в департаменте государственных доходов. То есть эти операторы не имеют отношения к Туркестанскому региону", – сказал замакима.





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области





Напомним, некоторые тепличные хозяйства региона пострадали из-за резкого похолодания. Ответственные лица заявили, что специальный уголь для теплиц не выделялся, но тем не менее проводятся меры поддержки. Тепличные хозяйства не сформировали соответствующие запасы угля.



Для 591 га теплиц, отапливаемых углем, на зимний сезон необходимо 200 тыс. тонн угольного топлива. Доставлено 186,7 тыс. тонн угля. Поскольку 94% от общего количества теплиц представляют собой теплицы легкой конструкции ручной работы, 37 гектаров теплиц 167-ми товаропроизводителей пришли в негодное состояние, не выдержав веса снега. Также заморозили свою продукцию три промышленные теплицы площадью 9 га. А всего в регионе более 1500 гектаров теплиц.

"В этой связи государством рассматривается возможность продления сроков погашения задолженности производителей тепличной продукции перед финансовыми организациями. Также будет изучена возможность предоставления льготных кредитов. В целом управлением направлены конкретные предложения в профильное министерство по мерам поддержки тепличных хозяйств. В том числе предусматривается субсидирование 50 процентов использованных источников энергии (электроэнергия, газ) на тепличных комплексах, рассмотрение путей оперативной поставки необходимого для теплиц социального угольного топлива через Министерство индустрии и инфраструктурного развития и нацкомпанию "Қазақстан темір жолы", – сказал А. Жетписбай.





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области





Усиливаются работы и в направлении необоснованного повышения цен на уголь, предупреждения фактов посредничества. Руководитель департамента Агентства РК по защите и развитию конкуренции по Туркестанской области Алиби Турысбаев сообщил, что вопрос стоимости угля проанализируют и проведут соответствующую работу.



Вопросам вывода из неустойчивого состояния внутреннего рынка, особенно отдаленных населенных пунктов рассмотрены на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Проанализирована деятельность региональных операторов по доставке угля напрямую из шахт населению с объектов социального назначения без посредников и поиску нового происхождения. Работа в этом направлении продолжалась.