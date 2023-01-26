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Погоня за пьяным водителем в СКО попала на видео

Погоня за пьяным водителем в СКО попала на видео Фото: Zakon.kz
Полицейским в Северо-Казахстанской области пришлось преследовать водителя, отказавшегося остановиться. Погоня попала на видео, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел еще в середине января. Около полуночи сотрудники отдела полиции в райцентре Мамлютка заметили автомобиль Nissan, чье движение показалось им подозрительным.

На требование остановиться водитель не отреагировал. После непродолжительной погони автомобиль удалось остановить в селе Покровка. В салоне находились жители Мамлютки 32 и 46 лет. От них исходил запах спиртного.

"Как выяснилось, 32-летний водитель в июне прошлого года был лишен права управления на 7 лет. Тем не менее, мужчина снова сел за руль. Медицинское освидетельствование показало алкогольное опьянение". Пресс-служба ДП СКО

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 346 Уголовного кодекса РК “Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления, в состоянии опьянения”. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

"Также его ждет пожизненное лишение права управления. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Автомобиль водворен на спецстоянку. Выявление нетрезвых водителей, в том числе ранее лишенных права управления, является одной из основных задач полицейских. Они представляют угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения".Начальник ОП Петр Климов

В прошлом году в производстве североказахстанских полицейских находилось 58 материалов по ст. 346 УК РК. Из них 54 направлены в суд. По четырем ведутся следственные действия.

Константин Вноровский
Северо-Казахстанская область
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