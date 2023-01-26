Ситуация в Украине: Запад поставит танки, Турция – электростанции, Зеленский требует еще ракеты и самолеты

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Передача западных танков Украине может перевести войну в статус ядерной, считает Трамп. В Венгрии заявили, что ВСУ "жестким образом" мобилизует венгров в Закарпатье, сообщает Zakon.kz.

Британия планирует поставить Украине танки Challenger 2 до конца марта, рассказал заместитель министра обороны Великобритании Алекс Чалк.

Президент США сделал заявление о поставках танков Украине. Речь идет о 31 танке M1 Abrams. Джо Байден также сообщил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

Передача западных танков Украине может перевести войну в статус ядерной, считает экс-президент США Дональд Трамп.

Турция поставит Украине плавучие электростанции, которые обеспечат светом 1 миллион квартир, сообщает агентство Anadolu.

Зеленский заявил, что Украине необходимо получить от западных стран дальнобойные ракеты и боевые самолеты.

Также он высказался, что ему неинтересно вести переговоры с Путиным, и что после начала конфликта на территории Украины тот стал для него "никем".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Зеленский готовился к конфликту и сам давно перестал быть возможным собеседником для Путина.

Также Песков: Действия стран Запада в отношении Украины свидетельствуют о росте их вовлеченности в конфликт в этой стране.

Зампред Совета Безопасности РФ, экс-президент России и экс-премьер-министр Дмитрий Медведев добавил, что заявление Зеленского не более, чем обоснования для новых подачек, а без них "ни Украина, ни Зеленский со своей камарильей не просуществуют и дня".

ВСУ мобилизует венгров, живущих в Закарпатье, "жестким образом", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Многие из мобилизованных погибают. Это одна из причин, почему Будапешт настаивает на мирных переговорах, пояснил дипломат.

Украинские дипломы, полученные до прекращения действия соглашения о взаимном признании между РФ и Украиной, не требуют признания в России, вне зависимости от даты обращения их обладателей, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

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