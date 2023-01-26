Ситуация в Украине: Запад поставит танки, Турция – электростанции, Зеленский требует еще ракеты и самолеты
Фото: gd.com
Передача западных танков Украине может перевести войну в статус ядерной, считает Трамп. В Венгрии заявили, что ВСУ "жестким образом" мобилизует венгров в Закарпатье, сообщает Zakon.kz.
- Британия планирует поставить Украине танки Challenger 2 до конца марта, рассказал заместитель министра обороны Великобритании Алекс Чалк.
- Президент США сделал заявление о поставках танков Украине. Речь идет о 31 танке M1 Abrams. Джо Байден также сообщил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.
- Передача западных танков Украине может перевести войну в статус ядерной, считает экс-президент США Дональд Трамп.
- Турция поставит Украине плавучие электростанции, которые обеспечат светом 1 миллион квартир, сообщает агентство Anadolu.
- Зеленский заявил, что Украине необходимо получить от западных стран дальнобойные ракеты и боевые самолеты.
- Также он высказался, что ему неинтересно вести переговоры с Путиным, и что после начала конфликта на территории Украины тот стал для него "никем".
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Зеленский готовился к конфликту и сам давно перестал быть возможным собеседником для Путина.
- Также Песков: Действия стран Запада в отношении Украины свидетельствуют о росте их вовлеченности в конфликт в этой стране.
- Зампред Совета Безопасности РФ, экс-президент России и экс-премьер-министр Дмитрий Медведев добавил, что заявление Зеленского не более, чем обоснования для новых подачек, а без них "ни Украина, ни Зеленский со своей камарильей не просуществуют и дня".
- ВСУ мобилизует венгров, живущих в Закарпатье, "жестким образом", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Многие из мобилизованных погибают. Это одна из причин, почему Будапешт настаивает на мирных переговорах, пояснил дипломат.
- Украинские дипломы, полученные до прекращения действия соглашения о взаимном признании между РФ и Украиной, не требуют признания в России, вне зависимости от даты обращения их обладателей, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
- Евросоюз изучает возможность ограничения цены на российские нефтепродукты, продающиеся со скидкой. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Потолок цены на покупке нефтепродуктовсо скидкой, например, мазута, планируется ограничить 45 долларами за баррель, а на российское дизельное топливо установить лимит в 100 долларов за бочку.
- США ввели новые санкции против ряда российских компаний и предпринимателей, а также против некоторых должностных лиц Минобороны.
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