В результате ночного ДТП в Алматы погибла девушка

В результате ДТП в Алматы, погибла девушка, сидевшая на пассажирском сиденье автомобиля, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Трагедия произошла на проспекте Суюнбая, недалеко от мкр. "13-й Военный городок".





Фото: Zakon.kz





Автомобиль BMW 3-й серии двигался по проспекту в северном направлении. Водитель не справился с управлением, машину выкинуло на полосу встречного движения, затем на тротуар, где автомобиль снес уличный фонарь и врезался в столб с камерами наблюдения.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz

Удар пришелся на пассажирскую сторону машины. В результате аварии погибла девушка, сидевшая на этом месте. Водителя госпитализировали в ближайшую больницу.

Сотрудники дорожной полиции выясняют все подробности ДТП.