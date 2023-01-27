Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В результате ночного ДТП в Алматы погибла девушка

В результате ночного ДТП в Алматы погибла девушка Фото: Zakon.kz
В результате ДТП в Алматы, погибла девушка, сидевшая на пассажирском сиденье автомобиля, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Трагедия произошла на проспекте Суюнбая, недалеко от мкр. "13-й Военный городок".


В результате ночного ДТП в Алматы погибла девушка

Фото: Zakon.kz


Автомобиль BMW 3-й серии двигался по проспекту в северном направлении. Водитель не справился с управлением, машину выкинуло на полосу встречного движения, затем на тротуар, где автомобиль снес уличный фонарь и врезался в столб с камерами наблюдения.


В результате ночного ДТП в Алматы погибла девушка

Фото: Zakon.kz


В результате ночного ДТП в Алматы погибла девушка

Фото: Zakon.kz

Удар пришелся на пассажирскую сторону машины. В результате аварии погибла девушка, сидевшая на этом месте. Водителя госпитализировали в ближайшую больницу.

Сотрудники дорожной полиции выясняют все подробности ДТП.

Читайте также

Автомобиль разорвало напополам, три человека погибли – ДТП в Алматы

Алматинские паломники не смогли вылететь в Мекку и вернуть деньги за билеты

24 многоэтажки и 59 частных домов без отопления – в Рудном вновь прорвало теплотрассу

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жена Ильи Ильина провела обряд бетагар
Жена Ильи Ильина провела обряд беташар
Сотрудников КНБ арестовали в Астане
Сотрудников КНБ арестовали в Астане
Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 27 января
Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 27 января
Генеральная прокуратура проверила нотариусы
Генпрокуратура: В Казахстане нотариусы взыскали несуществующие долги на миллиарды тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления