Автомобиль разорвало напополам, три человека погибли – ДТП в Алматы

В результате ДТП в Алматы погибли три человека, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Honda Civic на высокой скорости двигался по улице Саина. Чуть ниже проспекта Улугбека водитель не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в опору ЛЭП.

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Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

От сильнейшего удара, автомобиль разорвало напополам. Все трое парней, находившиеся внутри, погибли.

Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





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На месте ДТП работают криминалисты и сотрудники дорожной полиции.