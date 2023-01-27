Автомобиль разорвало напополам, три человека погибли – ДТП в Алматы
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП в Алматы погибли три человека, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Автомобиль Honda Civic на высокой скорости двигался по улице Саина. Чуть ниже проспекта Улугбека водитель не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в опору ЛЭП.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
От сильнейшего удара, автомобиль разорвало напополам. Все трое парней, находившиеся внутри, погибли.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В Алматы трое парней погибли в страшной аварии
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На месте ДТП работают криминалисты и сотрудники дорожной полиции.
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