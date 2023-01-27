Как избежать переедания рассказала диетолог

Врач-диетолог и психолог пищевого поведения Нурия Дианова советует не пропускать основные приемы пищи, чтобы избавится от привычки переедать, сообщает Zakon.kz.

Специалист по питанию отмечает, что переедание также может быть семейной традицией обильно питаться, причиной может быть стресс или психологические проблемы.

"В конце дня человек не просто голоден, как волк, он еще и вознаграждает себя едой". Нурия Дианова

Психолог-диетолог советует не пропускать основные приемы пищи и покупать только нужные и полезные продукты.

Наиболее важная составляющая здоровья человека – правильное и сбалансированное питание. Здоровое питание – питание, которое обеспечивает организм всеми необходимыми для поддержания здоровья веществами – белками, жирами, углеводами, витаминами, макро- и микроэлементами и другими биологически важными компонентами. Специалисты выделяют 10 "золотых" правил правильного питания.